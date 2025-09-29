0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Дорожній знак «Стоп» синього кольору: де можна зустріти та що він означає (фото)

Технології&Авто
32
Дорожній знак «Стоп» синього кольору: де можна зустріти та що він означає (фото)
Дорожній знак «Стоп» синього кольору: де можна зустріти та що він означає (фото)
Дорожній знак «Стоп» належить до найбільш впізнаваних дорожніх знаків у світі та означає обов’язок зупинятися.
Проте існує версія цього знака в синьому кольорі, яка викликає здивування у водіїв.
Про повідомляє польське автомобільне видання Interia Motoryzacja.
Де можна зустріти
Сині знаки «Стоп» зустрічаються виключно на Гаваях, головним чином на приватних територіях та в окремих туристичних місцях.
Відмінність
На відміну від червоних знаків, які мають офіційний статус, сині версії не затверджені Департаментом транспорту і не мають юридичної сили.
Власники парковок або інших територій, де рухаються транспортні засоби, можуть самостійно встановлювати сині знаки «Стоп» без дозволу дорожніх органів.
Це дозволяє попередити водіїв про потенційні небезпеки на приватних територіях без проходження офіційних процедур.
Незважаючи на відсутність правової сили, на Гаваях сині знаки «Стоп» отримали широке суспільне визнання. Більшість водіїв ставляться до них так само серйозно, як до традиційних червоних знаків, і зупиняються при їх появі.
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems