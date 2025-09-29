Дорожній знак «Стоп» синього кольору: де можна зустріти та що він означає (фото)
Дорожній знак «Стоп» належить до найбільш впізнаваних дорожніх знаків у світі та означає обов’язок зупинятися.
Проте існує версія цього знака в синьому кольорі, яка викликає здивування у водіїв.
Про повідомляє польське автомобільне видання Interia Motoryzacja.
Де можна зустріти
Сині знаки «Стоп» зустрічаються виключно на Гаваях, головним чином на приватних територіях та в окремих туристичних місцях.
Відмінність
На відміну від червоних знаків, які мають офіційний статус, сині версії не затверджені Департаментом транспорту і не мають юридичної сили.
Власники парковок або інших територій, де рухаються транспортні засоби, можуть самостійно встановлювати сині знаки «Стоп» без дозволу дорожніх органів.
Це дозволяє попередити водіїв про потенційні небезпеки на приватних територіях без проходження офіційних процедур.
Незважаючи на відсутність правової сили, на Гаваях сині знаки «Стоп» отримали широке суспільне визнання. Більшість водіїв ставляться до них так само серйозно, як до традиційних червоних знаків, і зупиняються при їх появі.
