Маск урізає xAI: компанія звільнила понад 500 співробітників

Технології&Авто
21
Ілон Маск влаштував кадрову чистку у власній AI-компанії xAI. За даними Business Insider, понад 500 людей з команди дата-розмітки отримали листи про звільнення.
Ця команда була найбільшою в xAI — саме вони «вчили» чатбот Grok розуміти світ, розставляючи мітки, контексти та категорії для сирих даних. Тепер же доступ до систем працівникам відключили одразу після повідомлення, хоча зарплату обіцяли виплачувати до кінця контракту або до 30 листопада.
У xAI коментувати ситуацію відмовились, але послалися на пост у X: компанія планує нарощувати команду спеціалізованих AI-тьюторів у 10 разів. Іншими словами — замінити армію «універсальних» анотувальників на вузькопрофільних експертів.
Звільнення збіглося з черговими втратами в топменеджменті: фінансовий директор Майк Лібероторе залишив компанію наприкінці липня, пропрацювавши всього кілька місяців.
Нагадаємо, Маск запустив xAI у 2023 році, щоб кинути виклик великим гравцям AI-ринку, звинувачуючи їх у «надмірній цензурі» та нехтуванні безпекою.
За матеріалами:
dev.ua
