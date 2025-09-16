Audi E5 Sportback втратив фірмові кільця 16.09.2025, 00:49 — Технології&Авто

Audi E5 Sportback втратив фірмові кільця

У Китаї починається продаж електромобіля Audi E5 Sportback, створеного на цифровій платформі SAIC-Audi.

Модель, зібрана на місцевому заводі, доступна для замовлення за ціною від $33 000 до $45 000.

Екстер’єр поєднує елементи дизайну Audi TT, концепту RSQ та динамічних ліній RS6. Автомобіль отримав логотипи Audi, що світяться, кільцеві фари та лазерний радар на даху. Розміри становлять 4881×1960×1479 мм, колісна база — 2950 мм. Задні ліхтарі складаються з майже 2000 трикутних елементів. В інтер’єрі — панорамна панель із трьох дисплеїв, електронні дзеркала, система Audi OS на SoC Snapdragon 8295 з ШІ-асистентом і панорамна стеля з регульованою прозорістю.

Модель пропонується з одним або двома електромоторами потужністю від 299 до 787 к.с. та акумуляторами від 76 до 100 кВт·год. Час розгону до 100 км/год становить 3,4 секунди, а експрес-зарядка додає понад 370 км за 10 хвилин. Запас ходу за стандартом CLTC сягає 773 км.

Система повного приводу quattro, пневмопідвіска та адаптивні амортизатори також входять до оснащення.

