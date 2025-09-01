xAI представила власну модель агентного кодування — Finance.ua
xAI представила власну модель агентного кодування

Стартап Ілона Маска xAI оголосив про запуск моделі grok-code-fast-1, яка здатна автономно виконувати завдання з програмування, — це перший крок компанії у сфері агентного кодування, він вже став одним із основних у сфері розвитку штучного інтелекту.
Про це повідомляє Reuters.
28 серпня компанія Маска презентувала нову модель, яку самі розробники описують як «швидку та економічну». Grok-code-fast-1 позиціонують як універсальний інструмент для поширених завдань кодування: він забезпечує високу продуктивність при компактному та енергоефективному використанні ресурсів. Перший час сервіс буде безкоштовним для вибраних партнерів, серед яких GitHub Copilot та Windsurf.
«Його «сильна сторона полягає в забезпеченні високої продуктивності в економічному, компактному форм-факторі, що робить його універсальним вибором для швидкого та економічно ефективного вирішення поширених завдань кодування», — заявили в xAI.
Агентне кодування — це технологія, що дозволяє ШІ-системам самостійно писати код, виконувати завдання розробників і навіть оптимізувати процеси створення програм. Входження xAI в цю нішу підсилює конкуренцію на ринку, де вже активно працюють OpenAI та Microsoft.
У травні Microsoft інтегрувала агент кодування GitHub Copilot у свій софт, а генеральний директор корпорації Сатья Наделла заявив, що до третини коду в компанії вже створюється за допомогою штучного інтелекту. OpenAI, своєю чергою, представила власного агента Codex, який став доступним користувачам ChatGPT Plus у червні.
Таким чином, xAI намагається закріпитися серед провідних гравців ринку, пропонуючи розробникам швидший і економічно ефективніший інструмент, який може змінити підхід до написання коду.
