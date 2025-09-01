ТОП-3 нових трендів на авторинку України — Finance.ua

ТОП-3 нових трендів на авторинку України Сьогодні 14:04 — Технології&Авто

У липні 2025 року сформувались нові тенденції на українському авторинку, які кардинально відрізняються від попередніх років.

Про це пише AUTO-Consulting.

Ринок уперше з початку року продемонстрував зростання за підсумками семи місяців.

Основні зміни стосуються структури ринку, де виокремилися три основні тренди.

1. Домінування китайських автовиробників

У липні китайські бренди захопили 27% українського авторинку, що на 10% більше, ніж на початку 2025 року. Значною мірою це пов’язано зі зростанням популярності неофіційних електромобілів із Китаю.

Наприклад, бренд BYD посів друге місце за продажами, попри відсутність офіційного представництва в Україні. Це свідчить про стрімке посилення позицій китайських виробників, які активно завойовують ринок.

2. Зростання частки електромобілів

Електрокари у липні склали 25,1% від загальної кількості проданих нових автомобілів, тобто чверть ринку. Проте аналіз AUTO-Consulting показує, що 95,4% цих електромобілів виготовлені в Китаї. Це підкреслює залежність українського ринку електрокарів від китайського виробництва, оскільки власне виробництво електромобілів в Україні відсутнє.

3. Зменшення частки преміальних марок

Частка преміальних брендів у липні скоротилася до 15,8%, порівняно з 21% на початку року. Споживачі дедалі частіше обирають доступніші альтернативи, зокрема китайські марки. Наприклад, клієнти, які раніше надавали перевагу Mercedes-Benz, тепер пересідають на такі бренди, як Zeekr.

Водночас сам преміальний сегмент змінюється: 36,8% нових Audi та 11,5% Mercedes-Benz, проданих в Україні у липні, були виготовлені на китайських заводах. Це розмиває межу між традиційним преміумом і новими гравцями ринку.

Висновки

Ці три тренди вказують на зростаючий вплив китайських автовиробників, які вже не обмежуються бюджетним сегментом, а активно просуваються в середній і преміальний класи. У липні 2025 року вони контролюють 27% ринку, що свідчить про їхню швидку експансію.

