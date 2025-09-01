П’ять позашляховиків, які прослужать понад 10 років — Finance.ua

П’ять позашляховиків, які прослужать понад 10 років
Інвестиція у позашляховик може бути вигідною, якщо обрати модель, яка служитиме десятиліттями. Автомобільні експерти назвали п’ять варіантів, що поєднують надійність із мінімальними витратами на обслуговування.
Як повідомляє GOBankingRates, після опитування профільних спеціалістів саме ці п’ять SUV найчастіше називали серед тих, що здатні прослужити власникам понад 15 років.
Honda CR-V
Початкова ціна: $31 495 (1 млн 294 тис. грн) — дані Kelley Blue Book.
Ця модель давно зарекомендувала себе як зручний та економний сімейний автомобіль. Honda CR-V пропонує просторий салон, гібридні комплектації та низькі витрати на техобслуговування.
«Honda CR-V є бестселером вже понад два десятиліття завдяки своїй надійності, гнучкому інтер’єру та низьким витратам на експлуатацію. Це один із найбезпечніших варіантів для покупців, які хочуть компактний позашляховик, що не витрачатиме багато часу на ремонт», — пояснив Зак Шефска, генеральний директор CarEdge.
За даними Kelley Blue Book, CR-V очолив рейтинг компактних SUV у 2025 році.
Toyota RAV4 Hybrid
Початкова ціна: $30 645 (1 млн 261 тис. грн).
Цей кросовер давно змагається з CR-V за популярність і має стійку репутацію серед власників. RAV4 Hybrid відзначається високим рівнем безпеки та довговічністю.
Карл Родрігес, засновник NX Auto Transport, наголосив: «RAV4 Hybrid статистично є найнадійнішим позашляховиком 2025 року. Рівень страхових випадків у нього становив лише 9,68%, що справді вражає».
JD Power також назвала RAV4 найнадійнішим компактним SUV у цьогорічному рейтингу.
Toyota 4Runner
Початкова ціна: $41 650 (1 млн 713 тис. грн).
Ця модель поєднує риси пікапа та класичного позашляховика, пропонуючи підвищену міцність та витривалість.
«Хоча вони побудовані як вантажівки, вони здатні проїжджати понад 300 000 миль за умови регулярного технічного обслуговування. Ми щодня бачимо, як 4Runner приїжджають із двигунами та трансмісіями, що досі працюють надійно з початку 2000-х», — зазначив Марк Скірвін, засновник Cash Auto Salvage.
Honda Pilot
Початкова ціна: $41 650 (1 млн 713 тис. грн).
Тим, кому потрібен трирядний SUV, варто звернути увагу саме на Honda Pilot. Цей автомобіль поєднує простір, безпеку та надійність.
«Цей двигун V6 неймовірно надійний, і репутація Honda щодо надійності — це не маркетинговий хід. На наше звалище потрапляє багато розбитих Chevy Traverse та Ford Explorer, а не Pilots», — підкреслив Скірвін.
Lexus GX 550
Початкова ціна: $65 585 (2 млн 696 тис. грн).
У сегменті преміальних авто Lexus GX 550 вважається одним із найміцніших варіантів. Бренд забезпечує високу якість складання та ресурсність вузлів, характерну для Toyota.
«Перероблений Lexus GX поєднує розкіш із серйозними позашляховими можливостями. Він також набагато надійніший за конкурентів. Згідно з даними CarEdge, власники можуть розраховувати витратити близько $2 700 (111 тис. грн) на технічне обслуговування протягом перших п’яти років володіння», — зазначила Шефска.
