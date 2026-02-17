0 800 307 555
Найпопулярніші електромобілі на вторинці серед українців (інфографіка)

Технології&Авто
79
Українці купили понад 3,5 тисячі вживаних електромобілів у січні
Січень 2026 року засвідчив зростання внутрішнього ринку перепродажу електромобілів в Україні. За місяць в Україні укладено 3 553 угоди купівлі-продажу вживаних електромобілів.
Про це повідомляють експерти Інституту досліджень авторинку.

Динаміка ринку

Порівняно з груднем 2025 року кількість угод зменшилася на 17%. Таке зниження має сезонний характер, адже у грудні ринок досяг пікового рівня в 4 281 операцію.
Водночас у річному вимірі показник зріс на 105% порівняно із січнем 2025 року.
Значною мірою це пояснюється низькою базою порівняння: торік робота сервісних центрів МВС була тимчасово обмежена через збій у системі електронної реєстрації транспортних засобів.

Найпопулярніші бренди

Лідером внутрішнього ринку залишається Tesla, у січні зафіксовано 901 угоду. До трійки найпопулярніших також увійшли:
  • Nissan — 609 угод;
  • Volkswagen — 404 угоди.
У першій десятці зберігається конкуренція між корейськими брендами Hyundai і Kia, а також китайським виробником BYD, автомобілі якого поступово з’являються на вторинному ринку після активних продажів нових моделей у попередні періоди.
Топ-10 марок електромобілів на внутрішньому ринку
Топ-10 марок електромобілів на внутрішньому ринку, eauto.org.ua

Найпопулярніші моделі

Серед моделей лідирує Nissan Leaf — 568 перепродажів. Далі за кількістю угод:
  • Tesla Model 3 — 381;
  • Tesla Model Y — 275;
  • Volkswagen Golf — 196;
  • Tesla Model S — 185.
До десятки також увійшов Volkswagen ID.4 (129 угод). «Це означає, що „свіжі“ китайські ID.4, ввезені раніше, вже почали шукати другі руки, формуючи новий пласт вторинного ринку», — зазначають експерти.
Топ-10 моделей електромобілів на внутрішньому ринку
Топ-10 моделей електромобілів на внутрішньому ринку, eauto.org.ua
За словами аналітика авторинку ІДА Остапа Новицького, внутрішній сегмент формується за рахунок двох джерел: імпорту вживаних автомобілів та продажів нових електромобілів, які з часом потрапляють на вторинний ринок.
Він зазначає, що статистика січня демонструє стабільний перетік пропозиції з цих сегментів і наявність сформованого попиту. При цьому внутрішні перепродажі залишаються відносно стійкими до змін митних та податкових умов.
За оцінкою експерта, вторинний ринок електромобілів і надалі зростатиме як за обсягами, так і за різноманітністю моделей.
За матеріалами:
Інститут досліджень авторинку
АвтоАвторинок України
