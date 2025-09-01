Renault оновив найдоступніший кросовер бренду (фото, відео) — Finance.ua
Renault оновив найдоступніший кросовер бренду (фото, відео)

Кросовер Renault за ціною трохи більше за 7 тисяч доларів суттєво обновився зовні та отримав деякі технічні покращення.
На офіційному сайті автомобільного бренду Kiger представлений у 4 версіях і 11 кольорах.
Доступний кросовер Renault Kiger отримав рестайлінг за 4,5 роки після свого дебюту, пише Carscoops. Вперше він вийшов на ринок Індії у 2021 році та був орієнтований на сегмент позашляховиків завдовжки до 4 метрів.

Дизайн

Найпомітніше вигляд позашляховика оновився спереду. Решітка радіатора на бампері стала вужчою, він отримав більш виражену захисну пластину та додаткові скульптурні деталі. Фари лишилися розділеними, та в них вбудували додаткові «протитуманки». Задній бампер так само переробили, замінивши захисну пластину та додавши фальшиві повітрозабірники.
Вид збоку лишився практично незмінним, за винятком нової графіки на дверях і задній стійці, а також оновленого комплекту 16-дюймових дисків з алмазним різанням.
Салон

Салон також майже не зазнав змін, за винятком білої обробки панелі приладів та оновленої оббивки. Також Renault Kiger отримав найновішу емблему марки на кермі та покращену шумоізоляцію. В дорожчих комплектаціях 8-дюймовий екран інформаційно-розважальної системи отримав додаткові функції, такі як камера з оглядом на 360 градусів, аудіосистема Arkamys і бездротове заряджання. Також передні сидіння в комплектації Emotion мають вентиляцію.
У базовій комплектації Authentic зазначених функцій немає, але всі варіанти оснащені шістьма подушками безпеки, задніми датчиками для паркування та системою допомоги при рушанні.
Двигун

Оновлений позашляховик має два двигуни: стандартний 1,0-літровий триціліндровий видає 71 кінську силу, а версія з турбонаддувом — 100 кінських сил. Варіанти трансмісій включають п’ятиступінчасту механічну коробку передач, опціональну роботизовану коробку передач для стандартного двигуна та варіатор для двигуна з турбонаддувом.
Ціни на новий бюджетник Renault

Оновлена модель позашляховика вже доступна для замовлення в Індії. Базова комплектація коштує 7 200 доларів США (295 920 грн за актуальним курсом). За флагманську Emotion з турбодвигуном і варіатором доведеться викласти від 12 900 доларів (530 190 грн).
За матеріалами:
Фокус
