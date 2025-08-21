Renault можуть залучити до виробництва військових дронів — Finance.ua

Renault можуть залучити до виробництва військових дронів Сьогодні 07:07 — Технології&Авто

Renault можуть залучити до виробництва військових дронів

Французький автовиробник Renault отримав запит від Міністерства збройних сил із пропозицією переорієнтувати частину виробничих ліній на виготовлення військових дронів для Франції та України.

Про це повідомляє bfmtv.

Однак така перспектива викликала занепокоєння серед частини працівників концерну. Синдикати повідомили, що чимало співробітників не приховують невдоволення, адже вважали, що підписували контракти для роботи в автомобільній галузі, а не в оборонній промисловості. Деякі з них навіть поцікавилися можливістю відмовитися від участі у такому проєкті.

Читайте також Британія протестувала дрон «Екскалібур», яким керували з іншого кінця світу

Питання виявилося особливо чутливим, оскільки на заводах Renault працюють іноземці, серед них і росіяни з українцями.

За словами профспілкових представників, залучення цих працівників до виробництва безпілотників, які можуть бути відправлені у зону бойових дій, потенційно здатне спричинити внутрішні конфлікти. Додаткові побоювання стосуються ризику посилення кіберзагроз проти компанії у разі її офіційного входження в оборонний сектор.

Mind За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.