Британія протестувала дрон «Екскалібур», яким керували з іншого кінця світу — Finance.ua

Велика Британія успішно випробувала систему дистанційного управління надвеликим безекіпажним підводним апаратом (XLUUV) «Екскалібур» під час навчань «Talisman Sabre».

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Interesting Engineering.

Як пише видання, вперше віддалений центр управління знаходився в Австралії та керував 40-футовим підводним дроном. Цей дрон у момент керування знаходився у водах Великої Британії за понад 10 тисяч миль від своєї бази HMNB Девонпорт у Плімуті.

Випробування стало частиною серії навчань AUKUS Pillar II «Морська велика гра», у межах яких США, Велика Британія та Австралія перевіряють можливості спільного застосування автономних систем на морі.

«Екскалібур» спеціалізується на автономних підводних апаратах. Його довжина — 12 метрів, ширина 2 метри, вага близько 21 тонни. Він може виконувати завдання на відстані до 1000 миль. Однак дрон не призначений для бойового розгортання, а використовується як тестова платформа для відпрацювання тактики та технічних вимог.

«Це хвилюючий день для Королівського флоту. „Екскалібур“ стане нашим механізмом для розуміння викликів управління майбутнім змішаним підводним флотом», — підкреслив контр-адмірал Джеймс Паркін.

AUKUS — це оборонний альянс між США, Великою Британією та Австралією, створений у вересні 2021 року. Його головна мета — зміцнення безпеки та посилення стримування в Індо-Тихоокеанському регіоні на тлі зростання впливу Китаю.

Ключовим завданням партнерства є підвищення взаємосумісності збройних сил трьох країн та підготовка до їх ефективної спільної участі у можливих конфліктах у майбутньому.

