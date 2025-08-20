Британія протестувала дрон «Екскалібур», яким керували з іншого кінця світу — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Британія протестувала дрон «Екскалібур», яким керували з іншого кінця світу

Фінтех і Картки
45
Велика Британія успішно випробувала систему дистанційного управління надвеликим безекіпажним підводним апаратом (XLUUV) «Екскалібур» під час навчань «Talisman Sabre».
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Interesting Engineering.
Як пише видання, вперше віддалений центр управління знаходився в Австралії та керував 40-футовим підводним дроном. Цей дрон у момент керування знаходився у водах Великої Британії за понад 10 тисяч миль від своєї бази HMNB Девонпорт у Плімуті.
Випробування стало частиною серії навчань AUKUS Pillar II «Морська велика гра», у межах яких США, Велика Британія та Австралія перевіряють можливості спільного застосування автономних систем на морі.
«Екскалібур» спеціалізується на автономних підводних апаратах. Його довжина — 12 метрів, ширина 2 метри, вага близько 21 тонни. Він може виконувати завдання на відстані до 1000 миль. Однак дрон не призначений для бойового розгортання, а використовується як тестова платформа для відпрацювання тактики та технічних вимог.
«Це хвилюючий день для Королівського флоту. „Екскалібур“ стане нашим механізмом для розуміння викликів управління майбутнім змішаним підводним флотом», — підкреслив контр-адмірал Джеймс Паркін.
AUKUS — це оборонний альянс між США, Великою Британією та Австралією, створений у вересні 2021 року. Його головна мета — зміцнення безпеки та посилення стримування в Індо-Тихоокеанському регіоні на тлі зростання впливу Китаю.
Ключовим завданням партнерства є підвищення взаємосумісності збройних сил трьох країн та підготовка до їх ефективної спільної участі у можливих конфліктах у майбутньому.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems