Google оновила застосунок «Телефон»: як тепер виглядають контакти і як створити картку контакту — Finance.ua

Google представила оновлення для свого фірмового застосунку «Телефон» на Android. Воно принесло редизайн у стилі Material 3 Expressive та нову функцію «візитних карток». Це спеціальні зображення, які можна прикріпити до контактів, щоб вони відображалися на весь екран під час дзвінків.
Нова функція дозволяє користувачам встановити для кожного контакту у своїй адресній книзі унікальне зображення, яке буде з’являтися під час вхідних та вихідних дзвінків.

Як налаштувати нові візитки для контактів

Про можливість налаштування застосунок повідомляє на головній вкладці фразою: «Представляємо візитну картку: налаштуйте, як ви будете бачити контакт, коли він зателефонує вам».
Керувати візитними картками можна також через меню контактів. Там з’явився спеціальний розділ, де зібрані всі створені зображення для контактів.
Як створити візитку дзвінка:

  1. Щоб створити нову картку, потрібно обрати потрібний контакт і вибрати для нього зображення.
  2. Це може бути нова фотографія, картинка з галереї пристрою або з сервісу Google Фото.
  3. Після вибору зображення його можна відредагувати: обрізати, додати рамку, а також ім’я контакту, обравши один із запропонованих шрифтів і кольорів.
Наразі оновлення з візитними картками доступне у стабільній версії застосунку «Телефон» 188. Скористатися новою функцією раніше могли лише власники смартфонів Google Pixel 10, однак тепер вона доступна і на інших смартфонах під керуванням Android.
За матеріалами:
Телеканал 24
Payment systems