Продажі Tesla в Європі падають сьомий місяць поспіль — Finance.ua

Продажі Tesla в Європі падають сьомий місяць поспіль
укр
Продажі Tesla в Європі падають сьомий місяць поспіль

Технології&Авто
Продажі Tesla в Європі падають сьомий місяць поспіль
Продажі Tesla в Європі падають сьомий місяць поспіль
Продажі електромобілів Tesla в Європі в липні різко знизилися, продовжуючи спад уже сьомий місяць поспіль.
Про це повідомляє CNBC.
За даними Європейської асоціації виробників автомобілів (ACEA), у липні загальна кількість реєстрацій нових автомобілів Tesla склала 8 837 одиниць, що на 40% менше, ніж у липні минулого року.
Тим часом її китайський конкурент BYD здобув 13 503 нових реєстрацій в липні, що на 225% більше, ніж торік у другому місяці літа.
Також Volkswagen, BMW та Renault Group були серед тих, хто зафіксував збільшення реєстрацій нових автомобілів у Європі протягом місяця.
Дані ACEA також показують, що падіння продажів Tesla відбулося навіть попри зростання загальних продажів акумуляторних електромобілів у Європі.
Зазначається, що одна з проблем Tesla полягає в тому, що вона не оновила свій модельний ряд електричних автомобілів.
Цього року компанія заявила, що працює над більш доступним електромобілем, а його «серійне виробництво» заплановане на другу половину року.
Інвестори сподіваються, що це пожвавить продажі компанії Ілона Маска.
Укрінформ
Авто
