5 найпопулярніших автомобільних брендів у ЄС — Finance.ua

5 найпопулярніших автомобільних брендів у ЄС

Технології&Авто
З початку року на ринках країн ЄС було реалізовано майже 6,5 млн нових легкових автомобілів. Найпопулярнішим брендом серед водіїв Євросоюзу залишається Volkswagen.
Про це свідчать дані Укравтопрому.
З січня до липня 2025 року автопарк ЄС поповнили 738878 нових фольксвагенів, що на 5% більше, ніж торік.

ТОП-5 брендів на європейському ринку нових легковиків

  1. Volkswagen — 738 878 од. (+5%);
  2. Toyota — 496 009 од. (-8%);
  3. Skoda — 423 138 од. (+10%);
  4. Renault — 400 802 од. (+7%);
  5. BMW — 382 234 од. (+4%).
Нагадаємо, вд початку року ціни на бензинові автомобілі зросли на 7,4%, далі йдуть дизельні автомобілі, ціни на які зросли на 2,2% з січня. Гібридні та електричні автомобілі залишалися відносно стабільними, з деякими коливаннями з січня.

Найпопулярніші моделі в Європі

Згідно із JATO Dynamics, у першій половині 2025 року найбільше реєстрацій у Європі отримали такі моделі:
  1. Dacia Sandero — 128 842 одиниці;
  2. Renault Clio — 122 489 од.;
  3. Peugeot 208 — 109 146 од.;
  4. Volkswagen T-Roc — 106 118 од.;
  5. VW Golf — 104 162 од.;
  6. VW Tiguan — 97 508 од.;
  7. Dacia Duster — 97 188 од.;
  8. Peugeot 2008 — 96 378 од.;
  9. Citroën C3 — 95 891 од.;
  10. Toyota Yaris Cross — 95 513 од.
Світлана Вишковська
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
