5 найпопулярніших автомобільних брендів у ЄС — Finance.ua

5 найпопулярніших автомобільних брендів у ЄС

З початку року на ринках країн ЄС було реалізовано майже 6,5 млн нових легкових автомобілів. Найпопулярнішим брендом серед водіїв Євросоюзу залишається Volkswagen.

Про це свідчать дані Укравтопрому

З січня до липня 2025 року автопарк ЄС поповнили 738878 нових фольксвагенів, що на 5% більше, ніж торік.

ТОП-5 брендів на європейському ринку нових легковиків

Volkswagen — 738 878 од. (+5%); Toyota — 496 009 од. (-8%); Skoda — 423 138 од. (+10%); Renault — 400 802 од. (+7%); BMW — 382 234 од. (+4%).

Нагадаємо, вд початку року ціни на бензинові автомобілі зросли на 7,4%, далі йдуть дизельні автомобілі, ціни на які зросли на 2,2% з січня. Гібридні та електричні автомобілі залишалися відносно стабільними, з деякими коливаннями з січня.

Найпопулярніші моделі в Європі

Згідно із JATO Dynamics , у першій половині 2025 року найбільше реєстрацій у Європі отримали такі моделі:

Dacia Sandero — 128 842 одиниці; Renault Clio — 122 489 од.; Peugeot 208 — 109 146 од.; Volkswagen T-Roc — 106 118 од.; VW Golf — 104 162 од.; VW Tiguan — 97 508 од.; Dacia Duster — 97 188 од.; Peugeot 2008 — 96 378 од.; Citroën C3 — 95 891 од.; Toyota Yaris Cross — 95 513 од.

