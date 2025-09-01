5 найпопулярніших автомобільних брендів у ЄС — Finance.ua

5 найпопулярніших автомобільних брендів у ЄС
З початку року на ринках країн ЄС було реалізовано майже 6,5 млн нових легкових автомобілів. Найпопулярнішим брендом серед водіїв Євросоюзу залишається Volkswagen.
Про це свідчать дані Укравтопрому.
З січня до липня 2025 року автопарк ЄС поповнили 738878 нових фольксвагенів, що на 5% більше, ніж торік.
ТОП-5 брендів на європейському ринку нових легковиків
- Volkswagen — 738 878 од. (+5%);
- Toyota — 496 009 од. (-8%);
- Skoda — 423 138 од. (+10%);
- Renault — 400 802 од. (+7%);
- BMW — 382 234 од. (+4%).
Нагадаємо, вд початку року ціни на бензинові автомобілі зросли на 7,4%, далі йдуть дизельні автомобілі, ціни на які зросли на 2,2% з січня. Гібридні та електричні автомобілі залишалися відносно стабільними, з деякими коливаннями з січня.
Найпопулярніші моделі в Європі
Згідно із JATO Dynamics, у першій половині 2025 року найбільше реєстрацій у Європі отримали такі моделі:
- Dacia Sandero — 128 842 одиниці;
- Renault Clio — 122 489 од.;
- Peugeot 208 — 109 146 од.;
- Volkswagen T-Roc — 106 118 од.;
- VW Golf — 104 162 од.;
- VW Tiguan — 97 508 од.;
- Dacia Duster — 97 188 од.;
- Peugeot 2008 — 96 378 од.;
- Citroën C3 — 95 891 од.;
- Toyota Yaris Cross — 95 513 од.
