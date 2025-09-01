Tesla представила новий електрокар (фото) — Finance.ua

Tesla представила новий електрокар (фото) Сьогодні 07:18 — Технології&Авто

Компанія Tesla провела презентацію нової Model Y Performance для Європи.

Подробиці моделі розкрили на сторінці бренду у соцмережі X

Зовні Model Y Performance відрізняється від «молодших» версій більш спортивним кузовним обвісом та ексклюзивним комплектом 21-дюймових колісних дисків дизайну Arachnid 2.0.

Автомобіль оснащений двома електромоторами, які надають йому повний привід. До «‎сотні"‎ нова Model Y Performance розганяється за 3,5 секунди, а максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год. Запасу ходу моделі досягає 580 км.

В інтер’єрі можна побачити нову пару спортивних сидінь, які мають інтегровані підголівники та посилену бічну підтримку.

Панель приладів оснастили карбоновою обробкою. Вона містить 16-дюймовий інформаційно-розважальний дисплей. До стандартної комплектації входить аудіосистема з 15 динаміками та сабвуфером.

Нову Model Y Performance вже можна замовити в Європі, постачати автомобіль почнуть у вересні. У Німеччині новинку можна придбати за 61 990 євро.

