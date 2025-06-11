Morgan Stanley розміщує борг у $5 мільярдів для компанії xAI Ілона Маска — Reuters Сьогодні 07:50 — Фондовий ринок

Morgan Stanley розміщує борг у $5 мільярдів для компанії xAI Ілона Маска — Reuters

Американський фінансовий холдинг Morgan Stanley займається розміщенням боргового пакета у $5 мільярдів для компанії xAI Ілона Маска.

Про це повідомило Reuters із посиланням на проінформованих співрозмовників.

За словами джерел, холдинг почав обговорювати строкову позику із плаваючою ставкою за ціною 97 центів за $1 та зі змінною процентною ставкою, яка на 700 базисних пунктів вище за базовий показник SOFR (ставка забезпеченого нічного фінансування у США).

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Також Morgan Stanley пропонує другий варіант — позику та облігації — за фіксованою ставкою у 12%.

Співрозмовники зауважують, що ці умови є попередніми, і ще залежатимуть від попиту з боку інвесторів.

Минулого тижня Morgan Stanley вже провела зустріч з інвесторами, на якій поділилися деякими фінансовими показниками компанії xAI.

Джерела розповіли Reuters, що Morgan Stanley використовує нині інший підхід до розміщення боргу xAI у розмірі $5 мільярдів від попередніх транзакцій. Цього разу холдинг не буде гарантувати обсяг угоди або вкладати власний капітал у боргову угоду.

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У Morgan Stanley відмовилися від коментарів, а у xAI не відразу відповіли на запит про коментар.

За словами співрозмовників, окрім продажу свого боргу, xAI також намагається залучити близько $20 мільярдів США акціонерного капіталу.

Джерела додали, що після завершення цієї угоди з фінансування вартість компанії можна буде оцінити від $120 до $200 мільярдів.

Укрінформ За матеріалами:

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