Продажі Tesla в ЄС скоротилися на 52% у квітні через політику Ілона Маска — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Продажі Tesla в ЄС скоротилися на 52% у квітні через політику Ілона Маска

Технології&Авто
154
Продажі Tesla в ЄС скоротилися на 52% у квітні через політику Ілона Маска
Продажі Tesla в ЄС скоротилися на 52% у квітні через політику Ілона Маска
Продажі електромобілів Ілона Маска в Європейському Союзі скоротилися на 52% порівняно з аналогічним періодом минулого року, склавши лише 5475 одиниць. У ширшому регіоні, що охоплює ЄС, ЄАВТ та Велику Британію, падіння становить 49%.
Про це інформує The Guardian.
Згідно з останніми даними Асоціації європейських виробників автомобілів (ACEA), оприлюдненими у вівторок, 27 травня, продажі автомобілів Tesla в Європейському Союзі в аналогічний період у 2024 році становили 11 540 одиниць.
Читайте також
«Це падіння слідує за падінням продажів Tesla в Європі в січні, лютому і березні, що свідчить про те, що суперечлива політика Маска і його зв’язок з Білим домом Трампа шкодять популярності бренду, оскільки цього року в автосалонах Tesla з’явилися протести проти Маска», — пояснили у виданні.
Водночас загальний автомобільний ринок ЄС у квітні продемонстрував невелике зростання на 1,3% у річному обчисленні, попри нестабільну глобальну економічну ситуацію. Продажі нових електромобілів в цілому зросли на 26,4% з початку року, досягнувши 558 262 одиниць і займаючи 15,3% ринку ЄС.
Сігрід де Вріс, генеральна директорка ACEA, зазначила, що хоча частка електромобілів повільно зростає, цей процес залишається поступовим і нерівномірним у різних країнах Євросоюзу.
Окрім впливу публічного іміджу Маска, на продажі Tesla в Європі також впливають внутрішні чинники, такі як оновлення модельного ряду компанії, зокрема, нової моделі Model Y. Також Tesla стикається зі зростанням конкуренції з боку китайських виробників. Зокрема, китайська компанія BYD минулого місяця вперше обігнала Tesla за кількістю проданих електромобілів у Європі, за даними дослідницької компанії Jato Dynamics.
За матеріалами:
Espreso.tv
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems