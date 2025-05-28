Продажі Tesla в ЄС скоротилися на 52% у квітні через політику Ілона Маска — Finance.ua

Продажі Tesla в ЄС скоротилися на 52% у квітні через політику Ілона Маска Сьогодні 04:51 — Технології&Авто

Продажі Tesla в ЄС скоротилися на 52% у квітні через політику Ілона Маска

Продажі електромобілів Ілона Маска в Європейському Союзі скоротилися на 52% порівняно з аналогічним періодом минулого року, склавши лише 5475 одиниць. У ширшому регіоні, що охоплює ЄС, ЄАВТ та Велику Британію, падіння становить 49%.

Про це інформує The Guardian

Згідно з останніми даними Асоціації європейських виробників автомобілів (ACEA), оприлюдненими у вівторок, 27 травня, продажі автомобілів Tesla в Європейському Союзі в аналогічний період у 2024 році становили 11 540 одиниць.

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«Це падіння слідує за падінням продажів Tesla в Європі в січні, лютому і березні, що свідчить про те, що суперечлива політика Маска і його зв’язок з Білим домом Трампа шкодять популярності бренду, оскільки цього року в автосалонах Tesla з’явилися протести проти Маска», — пояснили у виданні.

Водночас загальний автомобільний ринок ЄС у квітні продемонстрував невелике зростання на 1,3% у річному обчисленні, попри нестабільну глобальну економічну ситуацію. Продажі нових електромобілів в цілому зросли на 26,4% з початку року, досягнувши 558 262 одиниць і займаючи 15,3% ринку ЄС.

Сігрід де Вріс, генеральна директорка ACEA, зазначила, що хоча частка електромобілів повільно зростає, цей процес залишається поступовим і нерівномірним у різних країнах Євросоюзу.

Окрім впливу публічного іміджу Маска, на продажі Tesla в Європі також впливають внутрішні чинники, такі як оновлення модельного ряду компанії, зокрема, нової моделі Model Y. Також Tesla стикається зі зростанням конкуренції з боку китайських виробників. Зокрема, китайська компанія BYD минулого місяця вперше обігнала Tesla за кількістю проданих електромобілів у Європі, за даними дослідницької компанії Jato Dynamics.

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