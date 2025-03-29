Стартап Маска xAI придбав його соціальну мережу X — Finance.ua

Стартап Маска xAI придбав його соціальну мережу X Сьогодні 17:43 — Фондовий ринок

Стартап Маска xAI придбав його соціальну мережу X

Стартап із розробки штучного інтелекту xAI Ілона Маска придбав платформу X, яку він також контролює.

Про це мільярдер написав у соцмережі.

Мета об’єднання

За його словами, угода дозволить обʼєднати можливості xAI у галузі штучного інтелекту з охопленням X.

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«Обʼєднання оцінює xAI в $80 млрд, а X — у $33 млрд», — написав Маск.

Він пояснив, що вартість X становить $45 млрд, включаючи $12 млрд боргу.

Мільярдер описав покупку як угоду з акціями.

«Майбутнє XAI і X тісно переплетено. Сьогодні ми офіційно робимо крок до обʼєднання даних, моделей, обчислень, дистрибуції та талантів. Це поєднання розкриє величезний потенціал, обʼєднавши передові можливості та досвід xAI у галузі штучного інтелекту з величезним охопленням X», — написав Маск.

$100 млрд, не включаючи борг. Згідно з інформацією джерела Bloomberg , ця угода дає новому обʼєднаному субʼєкту, названому XAI Holdings, вартість понад, не включаючи борг.

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Morgan Stanley був єдиним банкіром в угоді, яка представляла обидві сторони, повідомили інші джерела.

Для Маска ця угода оптимізує його бізнес та зміцнює відносини між колишнім Twitter та xAI, який використовував інформацію із соціальної мережі для відточування свого чат-бота.

Угода також пропонує рішення іншим спонсорам X після місяців невизначеності щодо стану їх інвестицій, оскільки зміни Маска призвели до відтоку користувачів та рекламодавців.

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