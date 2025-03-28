Доходи від реклами в X зростуть вперше після придбання Маском — Finance.ua

Доходи від реклами в X зростуть вперше після придбання Маском Сьогодні 02:13 — Технології&Авто

Доходи від реклами в X зростуть вперше після придбання Маском

Продажі реклами в соціальній мережі X, раніше відомій як Twitter, у 2025 році зростуть вперше з моменту придбання платформи Ілоном Маском у 2022 році.

Про це свідчать прогнози дослідницької компанії Emarketer, повідомляє Bloomberg.

За прогнозами, у 2025 році продажі реклами в США на платформі X досягнуть $1,31 млрд, що на 17,5% більше, ніж роком раніше. Глобальні продажі реклами компанії оцінюються у $2,26 млрд, що на 16,5% більше, ніж у 2024 році.

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Аналітики пов’язують повернення рекламодавців з тим, що Маск став радником президента США Дональда Трампа.

«Частина зростання витрат дійсно викликана страхом, оскільки великі рекламодавці повертаються, щоб здобути прихильність адміністрації Трампа», — заявила головна аналітикиня Emarketer Жасмін Енберг.

Водночас вона зазначила, що поки зарано говорити про повноцінне відновлення рекламного бізнесу X, оскільки це не пов’язано з покращенням продуктів чи послуг компанії.

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Енберг також зазначила, що деякі рекламодавці повертаються в X через можливі юридичні наслідки, адже Маск почав подавати позови проти великих брендів, які припинили витрачати гроші на рекламу в соцмережі.

Однак аналітики Emarketer не очікують, що рекламний бізнес X повернеться до рівня 2021 року. За прогнозами, у 2027 році глобальні рекламні доходи компанії становитимуть $2,6 млрд — це на 42% менше, ніж у 2021 році.

Рекламний бізнес X, який приносить основну частину грошей компанії, сильно постраждав після того, як Ілон Маск купив компанію.

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Він пообіцяв, що на платформі буде більше «свободи слова», тому змінив підхід до модерації контенту, включно зі звільненням великого штату модераторів, які слідкували за тим, аби користувачі соцмережі не порушували правила спільноти.

Це спричинило відтік рекламодавців через побоювання щодо розміщення реклами поряд із суперечливим контентом.

Відтік різко зріс наприкінці 2023 року, коли Маск у буквальному розумінні послав рекламодавців, які оголосили бойкот його соціальній мережі.

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