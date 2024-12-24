Акції Tesla зросли на 73% через взаємини Маска і Трампа — Finance.ua
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Акції Tesla зросли на 73% через взаємини Маска і Трампа

Фондовий ринок
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Акції Tesla зросли на 73% через взаємини Маска і Трампа
Акції Tesla зросли на 73% через взаємини Маска і Трампа
Протягом лише двох місяців акції Tesla пройшли шлях від падіння третій рік поспіль до рекордного зростання, що дозволило компанії стати однією з найуспішніших в індексі S&P 500 за 2024 рік. Однак цей успіх був зумовлений не результатами компанії, а тісними взаєминами Ілона Маска з новим президентом США Дональдом Трампом.
Про це пише Bloomberg.
Попри те, що попит на електромобілі Tesla досі залишається доволі хитким, а майбутнє компанії виглядає невизначеним, інвестори розцінили агресивну політику Ілона Маска щодо підтримки Трампа та наближеність до нової адміністрації важливим фактором.
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Після виборів 5 листопада 2024 року акції Tesla зросли на 73%. Завдяки цьому успіху за останні два місяці, вартість акцій за весь 2024 рік піднялася на 69%. Це дозволило компанії додати $572 мільярди до ринкової капіталізації, яка тепер становить $1,4 трильйона, без жодних значних змін всередині.
Інвесторам не завадила й добре відома неприязнь Дональда Трампа до електромобілів. Вони роблять ставку на те, що наближеність Маска до адміністрації та до самого Трампа зможе полегшити шлях компанії до створення повністю безпілотного автомобіля.
За матеріалами:
mezha.media
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