Капіталізація Tesla сягнула 1,4 трильйона доларів — Finance.ua

Капіталізація Tesla сягнула 1,4 трильйона доларів
Акції Tesla досягли історичного максимуму в результаті перемоги Дональда Трампа на президентських виборах і тісних стосунків Ілона Маска з Трампом і зростання його ролі на світовій арені.
Сукупна вартість усіх акцій компанії зросла до 1,4 трильйона доларів.
На другому місці Toyota з капіталізацією 233 мільярди, третій результат у BYD з капіталізацією 109 мільярдів, четвертий у Xiaomi — 100 мільярдів, п’ятий у Ferrari — 78 мільярдів.
На Tesla припадає майже половина загальної вартості світового ринку автовиробників. Величезна ринкова вартість компанії не відображається на її виробничих показниках.
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