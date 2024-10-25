Маск за добу заробив $34 мільярди завдяки рекордному зростанню акцій Tesla — Finance.ua

Маск за добу заробив $34 мільярди завдяки рекордному зростанню акцій Tesla Сьогодні 10:12 — Фондовий ринок

Маск за добу заробив $34 мільярди завдяки рекордному зростанню акцій Tesla

Статки Ілона Маска зросли на $33,5 мільярда за четвер, коли акції Tesla Inc. показали найбільше зростання за понад десятиліття, зміцнюючи його лідерство у списку мільярдерів.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Акції завершили день зростанням на 22% і вийшли в позитивний баланс за рік після того, як автовиробник відзвітував про найбільший квартальний прибуток з літа 2023 року. Маск спрогнозував зростання продажів автомобілів на 30% наступного року під час вебкасту після звіту, також оголосивши, що Cybertruck вперше приніс квартальний прибуток.

Цей стрибок відбувся після чотирьох кварталів розчарувань у фінансових показниках найбільшого у світі виробника електромобілів, який стикався зі зниженням попиту серед споживачів.

Це було третє найбільше зростання статків Маска, яке підняло його загальний капітал до $270,3 мільярда, що на $61 мільярд більше, ніж у Джеффа Безоса, який займає друге місце. Приблизно три чверті багатства Маска становлять акції та опціони Tesla, а також значні частки в компаніях SpaceX, соціальній платформі X та штучному інтелекті xAI.

«Мій прогноз — Tesla стане найбільшою за вартістю компанією у світі, і, мабуть, з великим відривом», — сказав Маск.

Економічна Правда За матеріалами:

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