Маск за добу заробив $34 мільярди завдяки рекордному зростанню акцій Tesla — Finance.ua
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Маск за добу заробив $34 мільярди завдяки рекордному зростанню акцій Tesla

Фондовий ринок
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Маск за добу заробив $34 мільярди завдяки рекордному зростанню акцій Tesla
Маск за добу заробив $34 мільярди завдяки рекордному зростанню акцій Tesla
Статки Ілона Маска зросли на $33,5 мільярда за четвер, коли акції Tesla Inc. показали найбільше зростання за понад десятиліття, зміцнюючи його лідерство у списку мільярдерів.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
Акції завершили день зростанням на 22% і вийшли в позитивний баланс за рік після того, як автовиробник відзвітував про найбільший квартальний прибуток з літа 2023 року. Маск спрогнозував зростання продажів автомобілів на 30% наступного року під час вебкасту після звіту, також оголосивши, що Cybertruck вперше приніс квартальний прибуток.
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Цей стрибок відбувся після чотирьох кварталів розчарувань у фінансових показниках найбільшого у світі виробника електромобілів, який стикався зі зниженням попиту серед споживачів.
Це було третє найбільше зростання статків Маска, яке підняло його загальний капітал до $270,3 мільярда, що на $61 мільярд більше, ніж у Джеффа Безоса, який займає друге місце. Приблизно три чверті багатства Маска становлять акції та опціони Tesla, а також значні частки в компаніях SpaceX, соціальній платформі X та штучному інтелекті xAI.
«Мій прогноз — Tesla стане найбільшою за вартістю компанією у світі, і, мабуть, з великим відривом», — сказав Маск.
За матеріалами:
Економічна Правда
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