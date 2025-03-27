Маск підтвердив інтеграцію свого ШІ чат-бота Grok у Telegram — Finance.ua
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Маск підтвердив інтеграцію свого ШІ чат-бота Grok у Telegram

Технології&Авто
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Маск підтвердив інтеграцію свого ШІ чат-бота Grok у Telegram
Маск підтвердив інтеграцію свого ШІ чат-бота Grok у Telegram
Ілон Маск офіційно оголосив про впровадження штучного інтелекту Grok у месенджер Telegram. Новий чат-бот від компанії xAI став доступний користувачам преміум-версії під унікальним ім’ям @GrokAI.
Про це Маск написав у мережі Х.
Наразі функціональність обмежена: штучний інтелект здатен відповідати на запитання користувачів, проте пошукові можливості та глибокі аналітичні міркування наразі відсутні.
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Передісторія цієї інтеграції сягає 19 березня, коли засновник Telegram Павло Дуров підтвердив потенційну співпрацю під час комунікації на платформі X.
Розробники позиціонують Grok як альтернативного чат-бота з мінімальними обмеженнями порівняно з іншими штучними інтелектами на ринку. Днями компанія xAI також представила голосовий режим для моделі Grok 3, доступний преміум-користувачам.
Цікавою особливістю нової версії стали різні режими «особистостей», включаючи провокативні варіанти з нестандартною поведінкою.

Які переваги Grok 3

Grok 3 — це сімейство моделей. Зменшена версія Grok 3, Grok 3 mini відповідає на запитання швидше за рахунок точності. Не всі моделі та пов’язані з ними функції Grok 3 поки що доступні (деякі перебувають у стадії бета-тестування).
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xAI стверджує, що Grok 3 перевершує GPT-4o за такими тестами, як AIME (який оцінює продуктивність моделі на вибірці математичних питань) та GPQA (який оцінює моделі з використанням завдань з фізики, біології та хімії на рівні доктора наук). За даними xAI, рання версія Grok 3 також показала конкурентоспроможні результати в Chatbot Arena — краудсорсинговому тесті, в якому різні моделі ШІ зіставляються один з одним, а користувачі голосують за відповіді.
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