xAI Ілона Маска залучив близько $6 млрд акціонерного фінансування — Finance.ua

xAI Ілона Маска залучив близько $6 млрд акціонерного фінансування Вчора 23:21 — Фондовий ринок

xAI Ілона Маска залучив близько $6 млрд акціонерного фінансування

Фінансування надходить у той час, коли xAI прагне розширити свою присутність у галузі штучного інтелекту шляхом розширення свого суперкомп’ютера в Мемфісі, штат Теннессі, щоб розмістити не менше одного мільйона графічних процесорів.

Ілон Маск, який запустив xAI минулого року, минулого місяця розширив свій позов проти розробника ChatGPT OpenAI, заявивши, що OpenAI незаконно прагне монополізувати ринок генеративного штучного інтелекту та відтіснити конкурентів.

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Минулого місяця телеканал CNBC повідомив, що xAI залучила $6 млрд, а компанія після залучення інвестицій оцінюється у понад $50 млрд.

У жовтні OpenAI закрила раунд фінансування на суму $6,6 млрд., внаслідок чого компанія була оцінена в $157 млрд.

borgexpert За матеріалами:

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