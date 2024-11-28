Маск компенсує втрати інвесторів Twitter через зростання xAI — Financial Times
Інвестори, які профінансували придбання платформи Twitter Ілоном Маском за $44 млрд, отримують значний прибуток завдяки зростанню вартості його компанії xAI.
Про це пише Financial Times 27 листопада.
Маск надав інвесторам 25% акцій xAI, що допомогло компенсувати збитки від зниження вартості X (раніше — Twitter).
xAI закриє новий раунд фінансування на $5 млрд, подвоївши свою оцінку до $50 млрд всього за шість місяців. Це вигідно для інвесторів Маска, серед яких Fidelity, Ларрі Еллісон, принц Альвалід бін Талал, Джек Дорсі, а також венчурні компанії Sequoia Capital та Andreessen Horowitz. Вони отримують вигоду від швидкого зростання xAI, що стало можливим завдяки значним інвестиціям і вкладам у два бізнеси мільярдера.
Маск не тільки привернув інвестиції для Х (Twitter) через продаж акцій Tesla, але й залучив фінансування для xAI, яка активно зростає і забезпечує прибутки, зазначило видання.
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У той час як соцмережа переживає проблеми з рекламодавцями, які покинули платформу через побоювання щодо модерації контенту, xAI набирає популярності, що дозволяє інвесторам, які постраждали від втрат на Х, компенсувати свої збитки.
У серії фінансових раундів інвестори Twitter мали можливість вкласти кошти в xAI, що сприяло її росту. Проте, ці угоди породжують складнощі в управлінні конфліктами інтересів, оскільки Маск керує кількома компаніями одночасно, і важко балансувати інтереси усіх учасників, йдеться у матеріалі FT.
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Нагадаємо, компанія xAI, заснована в березні 2023 року, швидко розширила свої технологічні можливості завдяки значним інвестиціям. Цього року стартап завершив раунд фінансування на $6 млрд при оцінці в $18 млрд.
Ілон Маск активно намагається наздогнати OpenAI, дослідницьку лабораторію штучного інтелекту, одним із засновників якої він був у 2015 році, але залишив через три роки через розбіжності щодо напрямку її досліджень.
У серпні xAI представила нового чат-бота Grok-2, який, за словами Маска, не поступається за ефективністю конкурентам, таким як OpenAI, Google та Anthropic.
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