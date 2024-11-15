У що інвестує Ілон Маск — Finance.ua

У що інвестує Ілон Маск Вчора 18:30 — Особисті фінанси

У що інвестує Ілон Маск

Ілон Маск володіє нерухомістю на суму 70 млн доларів в околицях Лос-Анджелеса, а також купує дорогі антикварні автомобілі. Наприклад, Ford Model T і Jaguar E-Type Series 1 Roadster. Глава Tesla також купив за 920 тис. доларів підводну машину Lotus Esprit з фільму про Джеймса Бонда.

Мільярдер зізнається, що його багатомільярдний капітал визначають всього п’ять інвестицій. Так, Маск є одним із найпалкіших прихильників криптовалюти, яку створили як жарт — Dogecoin. Маска навіть жартома називають «батьком Doge». Скільки мільярдер інвестував у цифрову монету невідомо.

Маск також інвестує у дві найпопулярніші криптовалюти світу Ethereum та Bitcoin. Він не розповідає, скільки саме він вклав у цифрові монети.

«Bitcoin, яким я володію, коштує набагато більше, ніж Ethereum чи Doge», — якось заявив мільярдер. Маск також каже, що його компанії SpaceX та Tesla інвестують виключно у біткойн.

Утім, мільярдер радить переводити готівку у «фізичні речі». За його словами, саме тоді їх можна буде максимально зберегти від інфляції. Найкраще, на його думку, купувати будинки або акції успішних компаній.

Детальніше про те, куди інвестують найбагатші люди світу — у статті Finance.ua:

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