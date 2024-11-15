Маск шукає працівників для нового офісу ефективності, які здатні працювати понад 80 годин на тиждень — Finance.ua

Маск шукає працівників для нового офісу ефективності, які здатні працювати понад 80 годин на тиждень Вчора 23:29 — Світ

Маск шукає працівників для нового офісу ефективності, які здатні працювати понад 80 годин на тиждень

Американський бізнесмен Ілон Маск оголосив на своїх сторінках у соціальних мережах, що розпочинає набір обдарованих фахівців із високим коефіцієнтом інтелекту, готових працювати понад 80 годин на тиждень у новоствореному Департаменті урядової ефективності.

Про це пише агентство EFE.

Цей офіс очолюватиме Маск, щоб консультувати новообраного президента Дональда Трампа щодо скорочення державних витрат.

«Нам потрібні революціонери з високим IQ, готові працювати понад 80 годин на тиждень, щоб зменшити витрати», — йдеться у повідомленні департаменту, опублікованому в мережі X.

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Новий департамент очолять Ілон Маск і відомий бізнесмен-трампіст Вівек Рамасвамі, який раніше брав участь у праймеріз за республіканську номінацію.

Маск і Рамасвамі розглянуть 1% найкращих резюме, які вони отримають через прямі повідомлення на платформі X.

We are very grateful to the thousands of Americans who have expressed interest in helping us at DOGE. We don’t need more part-time idea generators. We need super high-IQ small-government revolutionaries willing to work 80+ hours per week on unglamorous cost-cutting. If that’s… — Department of Government Efficiency (@DOGE) November 14, 2024

Трамп у вівторок оголосив про створення цього офісу, який надаватиме поради та рекомендації ззовні уряду й співпрацюватиме з Білим домом та Управлінням з питань бюджету для впровадження масштабних структурних реформ, створюючи новий підхід до управління.

Місія нової структури завершиться не пізніше 4 липня 2026 року, коли США святкуватимуть 250-річчя незалежності.

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Призначення Маска на чолі цієї структури було давно обговорюваною новиною, однак неочікуваним стало оголошення Рамасвамі як співдиректора. Те, що на посаду керівників офісу ефективності призначили одразу двох людей, викликало хвилю критики та жартів у соцмережах.

«Разом ці два чудових американці прокладуть шлях для того, щоб моя адміністрація розібралася з державною бюрократією, скоротила надмірне регулювання, зменшила зайві витрати і реструктурувала федеральні агентства», — заявив Трамп під час оголошення про новий офіс.

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