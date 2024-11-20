Компанію Ілона Маска SpaceX оцінюють у $255 мільярдів — Finance.ua
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Компанію Ілона Маска SpaceX оцінюють у $255 мільярдів

Фондовий ринок
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Компанію Ілона Маска SpaceX оцінюють у $255 мільярдів
Компанію Ілона Маска SpaceX оцінюють у $255 мільярдів
Компанія американського мільярдера Ілона Маска SpaceX веде переговори про продаж інсайдерських акцій — це може збільшити її вартість до $255 мільярдів.
Про це пише Bloomberg.
Це суттєва надбавка до ціни компанії, якщо порівняти з $210 мільярдами, якими її оцінювали ще у червні 2024 року. Також це зміцнить статус SpaceX як найдорожчої приватної компанії США.
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Нова оцінка вартості SpaceX стане рекордною для американської приватної компанії, але все ще буде нижчою за оцінку китайської материнської компанії TikTok ByteDance, яка була на рівні $268 мільярдів у грудні 2023 року. За ринковою капіталізацією SpaceX вже зрівнялася з деякими з найбільших публічних компаній світу.
Вторинний ринок, де працівники та деякі акціонери, що купили акції раніше, можуть продати їх, дає інвесторам приватної компанії SpaceX новий спосіб заробити на сильних звʼязках Ілона Маска з обраним президентом США Дональдом Трампом.
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Після виборів президента, що пройшли 5 листопада, акції виробника електромобілів Tesla, єдиної публічної компанії Маска, що торгується на біржі, підскочили на 26% — це додало їй до ринкової капіталізації $200 мільярдів.
Між публічними і приватними компаніями є різниця. Публічні компанії мають акції, які можна купити чи продати на фондовій біржі, а ще вони зобов’язані публічно звітувати про свою діяльність. Тоді як приватні компанії не торгують своїми акціями на відкритому ринку, їхні власники — це обмежене коло людей або організацій, і до них існує менше вимог щодо розкриття інформації.
За матеріалами:
theБабель
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