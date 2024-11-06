SpaceX проведе перше в історії передавання палива на орбіті для місії Artemis у березні 2025 року — Finance.ua

SpaceX проведе перше в історії передавання палива на орбіті для місії Artemis у березні 2025 року 06.11.2024, 00:33 — Світ

SpaceX проведе перше в історії передавання палива на орбіті для місії Artemis у березні 2025 року

SpaceX планує провести перше в історії передавання палива між зоряними кораблями на орбіті вже у березні 2025 року, пише TechCrunch.

Це буде ключовим етапом у підготовці до демонстрації безпілотної посадки Starship на Місяць, що є частиною місячної програми NASA під назвою Artemis.

Як повідомив заступник менеджера програми Human Landing System (HLS) NASA Кент Хойнацький, це випробування сприятиме виконанню завдання доставити астронавтів на поверхню Місяця.

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NASA активно співпрацює зі SpaceX у межах контракту на $4,05 млрд на розроблення та випробування корабля Starship. Ця багаторазова система транспортування стане першим космічним апаратом, здатним переносити значні обсяги палива на орбіті, що відкриває нові можливості для перевезення великих вантажів і корисного навантаження за межі земної орбіти.

SpaceX уже продемонстрував значний прогрес, провівши кілька тестових запусків Starship та ракети Super Heavy. Під час останнього випробування у жовтні компанія вперше в історії зловила прискорювач Super Heavy у повітрі за допомогою спеціальних «паличок», прикріплених до стартової вежі. Кожен запуск надає нові дані та відкриває шлях до успішної реалізації майбутніх випробувань.

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NASA запланувала провести Critical Design Review (CDR) улітку 2025 року, під час якого перевірять, чи відповідає Starship усім 27 системним вимогам програми HLS. У межах співпраці NASA також надає SpaceX рекомендації щодо конструкції кабіни екіпажу, теплоізоляційних плиток і кріогенних компонентів. Очікується, що наступним кроком буде оновлення дизайну кабіни екіпажу для майбутніх польотів із людьми.

Запланована висадка екіпажу Starship на Місяць у межах місії Artemis може відбутися у вересні 2026 року.

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