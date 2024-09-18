SpaceX загрожує штраф на понад пів мільйона доларів за порушення правил запуску ракет — Finance.ua
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SpaceX загрожує штраф на понад пів мільйона доларів за порушення правил запуску ракет

Фондовий ринок
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SpaceX загрожує штраф на понад пів мільйона доларів за порушення правил запуску ракет
SpaceX загрожує штраф на понад пів мільйона доларів за порушення правил запуску ракет
Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) звинувачує компанію SpaceX у трьох порушеннях правил безпеки під час запусків у 2023 році. Через ці порушення компанії загрожують штрафи на загальну суму 633 тисячі доларів.
Про це повідомляє пресслужба FAA.
Згідно з повідомленням, порушення стосуються двох окремих запусків компанії SpaceX. Перше з них сталося 18 червня 2023 року під час місії PSN Satria, що стартувала з бази ВПС на мисі Канаверал.
Друге порушення пов’язане з підготовкою до запуску EchoStar XXIV/Jupiter, який відбувся 28 липня 2023 року.
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У обох випадках SpaceX подала запити на зміни у своїх планах: для червневої місії — на зміну комунікаційного плану, а для липневої — на використання нової системи зберігання ракетного палива. Проте FAA не затвердила жодну з цих змін, але SpaceX все ж провела запуск за своїми новими планами.
За порушення під час червневого запуску компанія може отримати два штрафи, кожний по 175 тисяч доларів, а за липневе порушення — штраф у розмірі 293 тисячі доларів.
В свою чергу, SpaceX має 30 днів для офіційного відповіді на ці звинувачення.
За матеріалами:
Діло
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