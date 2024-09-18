SpaceX загрожує штраф на понад пів мільйона доларів за порушення правил запуску ракет — Finance.ua

SpaceX загрожує штраф на понад пів мільйона доларів за порушення правил запуску ракет Сьогодні 18:30 — Фондовий ринок

SpaceX загрожує штраф на понад пів мільйона доларів за порушення правил запуску ракет

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) звинувачує компанію SpaceX у трьох порушеннях правил безпеки під час запусків у 2023 році. Через ці порушення компанії загрожують штрафи на загальну суму 633 тисячі доларів.

Про це повідомляє пресслужба FAA.

Згідно з повідомленням, порушення стосуються двох окремих запусків компанії SpaceX. Перше з них сталося 18 червня 2023 року під час місії PSN Satria, що стартувала з бази ВПС на мисі Канаверал.

Друге порушення пов’язане з підготовкою до запуску EchoStar XXIV/Jupiter, який відбувся 28 липня 2023 року.

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У обох випадках SpaceX подала запити на зміни у своїх планах: для червневої місії — на зміну комунікаційного плану, а для липневої — на використання нової системи зберігання ракетного палива. Проте FAA не затвердила жодну з цих змін, але SpaceX все ж провела запуск за своїми новими планами.

За порушення під час червневого запуску компанія може отримати два штрафи, кожний по 175 тисяч доларів, а за липневе порушення — штраф у розмірі 293 тисячі доларів.

В свою чергу, SpaceX має 30 днів для офіційного відповіді на ці звинувачення.

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