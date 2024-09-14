Через два роки SpaceX планує запустити перші космічні кораблі на Марс — Finance.ua

Через два роки SpaceX планує запустити перші космічні кораблі на Марс Вчора 23:10 — Технології&Авто

Через два роки SpaceX планує запустити перші космічні кораблі на Марс

SpaceX запустить свої перші космічні кораблі без екіпажу на Марс через два роки, коли відкриється наступне вікно перельоту між Землею і Марсом.

Про це повідомив гендиректор компанії Ілон Маск.

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Мільярдер зазначив, що тестові польоти пройдуть без екіпажу через два роки і у разі успіху, вже через 4 роки такі польоти стануть можливі з екіпажем.

«Звідти частота польотів буде зростати в геометричній прогресії, з метою побудови самодостатнього міста приблизно через 20 років», — сказав мільярдер.

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Ілон Маск сподівається, що Starship допоможе йому реалізувати амбітні плани з розробки великого багатоцільового космічного корабля наступного покоління.

Цей корабель має відправляти людей і вантажі на Місяць до кінця десятиліття, а в перспективі — долетіти до Марса.

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