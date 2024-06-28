SpaceX отримала рекордну оцінку у 210 мільярдів доларів — Finance.ua

SpaceX отримала рекордну оцінку у 210 мільярдів доларів Сьогодні 03:13 — Фондовий ринок

SpaceX отримала рекордну оцінку у 210 мільярдів доларів

Компанія Ілона Маска оцінюється у 210 мільярдів доларів на тлі інтересу інвесторів. Оцінка SpaceX поступається лише оцінці материнської компанії TikTok — Bytedance.

Про це повідомляє Bloomberg.

В повідомленні йдеться, що SpaceX продасть інсайдерські акції по 112 доларів за штуку, що є вищою ціною, ніж очікувалося, і підвищує вартість компанії Ілона Маска до 210 мільярдів доларів.

Востаннє космічна та супутникова компанія була оцінена у 180 мільярдів доларів під час транзакції у грудні.

Другий за вартістю стартап у світі вирішив оцінити свою поточну тендерну пропозицію — транзакцію, яка дозволяє співробітникам та інсайдерам, таким як інвестори, продавати акції — вище, ніж оцінка в 200 мільярдів доларів, яка обговорювалася минулого місяця.

Повідомляється, що це можливо через значний інтерес інвесторів до компанії SpaceX.

Нова оцінка є рекордною для американської приватної компанії, але все ще нижчою за 268 млрд дол оцінки ByteDance Ltd., китайського розробника додатка TikTok.

Зазначається, що умови угоди не є остаточними, і розмір тендерної пропозиції може змінитися залежно від інтересу як з боку інсайдерських продавців, так і з боку покупців.

Економічна Правда За матеріалами:

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