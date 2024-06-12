Маск розповів про майбутнє Starship та нові плани SpaceX — Finance.ua
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Маск розповів про майбутнє Starship та нові плани SpaceX

Фондовий ринок
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Маск розповів про майбутнє Starship та нові плани SpaceX
Маск розповів про майбутнє Starship та нові плани SpaceX
Засновник і генеральний директор компанії SpaceX Ілон Маск поділився в соціальній мережі Х своїми далекосяжними планами і мріями про майбутнє космонавтики.
За словами Маска, п’ятий випробувальний політ транспортної системи Starship відбудеться приблизно за місяць. Цей час знадобиться інженерам, щоб замінити плитки теплозахисного екрана на верхньому щаблі Starship. Також під час цього випробування SpaceX спробує зловити прискорювач за допомогою служби вежі.
У планах компанії здійснити перший запуск Starship з Флориди наприкінці 2025 року (зараз Starship стартує з «Зоряної бази» SpaceX в Бока-Чика, штат Техас).
Одне з головних завдань, що стоять перед Starship — можливість виводити на орбіту 200 тонн корисного навантаження при повній багаторазовості.
Маск впевнений, що Starship досягне Марса за три роки, а сам політ на Червону планету триватиме від двох до чотирьох місяців. Флот кораблів Starship допоможе створити на Марсі самодостатнє поселення людей, яке планується збудувати за 20−30 років.
Серед нових завдань, що стоять перед Starship — дістатися Урану. «Досягти Урана — це непросте завдання. Але це моя мрія», — заявив Маск.
За матеріалами:
Portaltele
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