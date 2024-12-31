xAI тестує окремий додаток Grok для iOS — Finance.ua

xAI тестує окремий додаток Grok для iOS
xAI, ШІ-компанія Ілона Маска, розпочала тестування окремої програми для чат-бота Grok на iOS. Новий додаток поки що доступний у беті, повідомляє TechCrunch.
Додаток можна завантажити в Австралії та ще кількох країнах. На жаль, в Україні він поки що недоступний. До речі, окрема програма пропонує всі ті ж функції, які користувачі можуть отримати через X: безплатну генерацію зображень, пошук у вебі, жартівливий розмовний тон, допомогу з написанням тексту та інше.
В описі додатка також згадується, що його створювали з фокусом на конфіденційність. Також Grok описують як ШІ-помічника, створеного, щоб бути «максимально правдивим, корисним і допитливим».
Чат-бот xAI лише нещодавно став безплатним для користувачів соціальної мережі X. Раніше скористатися ним могли лише ті, хто мають передплату X Premium.
Однією з ключових особливостей чат-бота є його здатність генерувати зображення, яка, на відміну від більшості конкурентних рішень, має дуже мало обмежень.
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