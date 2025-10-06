0 800 307 555
Білл Гейтс назвав професію, яку ШІ не зможе замінити навіть через 100 років

Технології&Авто
Білл Гейтс назвав професію, яку ШІ не зможе замінити навіть через 100 років, www.cbsnews.com
Попри те, що штучний інтелект стрімко розвивається, існує професія, яка, за словами засновника Microsoft Білла Гейтса, ще довго залишатиметься стійкою до автоматизації. Він вважає, що навіть через сто років ця сфера все ще потребуватиме людського втручання.
Про це повідомляє The Valley Vanguard.
Серед усіх професій, які переосмислюються, Гейтс виокремлює програмування як таке, що завжди потребуватиме людського втручання. Хоч ШІ здатен генерувати базовий код і швидко налагоджувати програми, справжнє програмування виходить за межі механічного набору інструкцій.
Воно передбачає розв’язання складних проблем, прийняття творчих рішень і створення абсолютно нових продуктів, а це вимагає інтуїції, логіки та уяви, яких машина повною мірою відтворити не може.
Багато програмістів розповідають про моменти натхнення — несподівані ідеї чи рішення, що з’являються завдяки суто людському способу мислення. Саме такий інноваційний підхід, на думку Гейтса, робить програмістів незамінними навіть у світі, де інструменти ШІ стануть більш досконалими.
Звичайно, програмування — не єдина професія, яка орієнтується в революції штучного інтелекту. Гейтс зазначає, що такі галузі, як біотехнології та енергетика, також залежать від людського судження, а це нелегко передати на аутсорсинг машині.
Натомість деякі професії, як-от адміністративні посади чи частина роботи графічних дизайнерів, дедалі частіше виконуються ШІ, здатним писати, планувати й створювати проєкти натисканням однієї кнопки.
Це не обов’язково означає масові скорочення робочих місць, але свідчить про серйозну трансформацію ринку праці.
Раніше Гейтс зазначав, що через вплив ШІ «видатні медичні консультації» та «якісне навчання» стануть безкоштовними і доступними абсолютно для всіх. Теперішня ексклюзивність цих знань поступово зникне завдяки штучному інтелекту.
Телеканал 24
