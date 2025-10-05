0 800 307 555
Автобестселери вересня: які нові автівки найпопулярніші в Україні
У вересні найпопулярнішою автівкою на українському ринку нових автомобілів став електрокросовер Volkswagen ID. Unyx — було зареєстровано 432 такі авто. Загалом протягом місяця українці придбали понад 6,8 тис. нових легковиків.
Про це свідчать дані «Укравтопрому».
На другій сходинці рейтингу опинився Renault Duster із результатом 406 зареєстрованих авто.
Замикає трійку лідерів Toyota RAV4, який обрали 292 покупці.
ТОП-10 нових легковиків вересня:
  • Volkswagen ID. Unyx — 432 од.;
  • Renault Duster — 406 од.;
  • Toyota RAV4 — 292 од.;
  • BYD Song Plus — 280 од.;
  • Hyundai Tucson — 224 од.;
  • Skoda Kodiaq — 182 од.;
  • Mazda CX5 — 165 од.;
  • BYD Leopard 3 — 150 од.;
  • Honda eNS1 — 143 од.;
  • Toyota Land Cruiser Prado — 136 од.
Нагадаємо, у серпні 2025 року кількість нових реєстрацій легкових автомобілів у Європі (EU, EFTA, UK) зросла на 5% порівняно з тим самим місяцем у 2024 році — до 790 177 од.
Найпопулярнішим автомобілем у європейських споживачів став кросовер Volkswagen T-Roc, який завершив місяць з показником 14693 реалізованих авто, що на 14% більше, ніж торік.
Його найближчі конкуренти — Dacia Sandero та Toyota Yaris Cross.
За матеріалами:
Finance.ua
