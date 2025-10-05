Porsche представила новий електричний Cayenne (фото)

0 800 307 555
Технології&Авто
12
Porsche показала новий Cayenne Electric, який отримав багато крутих футуристичних фішок і є направду унікальним Porsche, а не просто більшою версією електричного Macan.
Про це пише Insideevs.
Яскравий приклад: новий Flow Display, центральний OLED-екран та програмна система, що дебютують на Cayenne Electric.
Загалом у кабіні просто купа дисплеїв, десь як на Тайм-Сквер, але серед них особливо виділяється вигнутий центральний екран.
Сенсорний екран встановлений вертикально, з заокругленим вигином внизу. Це розділяє екран на верхню область відображення та нижню область керування.
І, як видно з фотографій, різні меню екрана також вигинаються разом із самим дисплеєм, створюючи цікавий, але невідомо наскільки юзабельний ефект.
Автовиробник же зазначає, що Flow Display перетворює інтерфейс користувача на інтуїтивно зрозумілий, візуально «плавний» досвід керування.
Porsche не каже, наскільки великий цей екран, можливо, частково тому, що вигин ускладнює його вимірювання. Але все ще є 14,25-дюймовий дисплей для панелі приладів, проєкційний дисплей, як у Macan Electric, та опціональний 14,9-дюймовий дисплей для пасажира.
Як би вишукано це не виглядало, Porsche каже, що пріоритетом є залучення водія та простота використання. Тут все ще є фізичні кнопки у формі вкладок для керування кондиціонером та перемикач-гойдалка для регулювання гучності.
Ви також отримуєте знайоме налаштування керма Porsche, яке, хоча й мінімалістичне, цілком функціональне, коли налаштовані всі ваші улюблені пресети.
З правого боку від водія навіть є невелика площадка, на яку можна покласти руку. Porsche називає її «Ferry Pad» на честь сина засновника Porsche, який очолював компанію з 1944 до 1972 року. Очевидно, йому подобалося так класти руку на центральну консоль.

Що ще тут є з погляду технологій

Cayenne Electric також оснащений 3D-дисплеєм Unreal Engine самого автомобіля, який може керувати різними функціями з екрана, як це використовують Tesla та багато китайських автовиробників.
Є Центр додатків із вбудованими відеоіграми, система «Voice Pilot» на базі штучного інтелекту, яка, за словами Porsche, може розуміти складні питання, інтеграція вашого смартфона Apple або Android як ключа та безліч інших функцій. Не забувайте також про бездротову зарядку.
Повністю електричний Cayenne має дебютувати пізніше цього року, а у продаж він надійде у 2026 році.
Німці обіцяють, що на одному заряді він долатиме 600 кілометрів й має перевершити Taycan у тому, що стосується ефективності акумуляторів та швидкості заряджання.
За матеріалами:
Мета
Авто
Payment systems