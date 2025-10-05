General Motors представили електрокросовер за $9000 із запасом ходу понад 400 км (фото) 05.10.2025, 00:15 — Технології&Авто

General Motors представили електрокросовер за $9000 із запасом ходу понад 400 км (фото), Фото: CarNewsChina

Електромобіль Wuling Binguo S уже продається в Китаї за ціною від 63 800 до 79 800 юанів ($9000 — 11 300). Бюджетний електрокросовер від General Motors непогано оснащений та здатен проїхати до 430 км без підзарядки.

Про це повідомляється на сайті CarNewsChina.

Як і всі Wuling, електрокар Binguo S розроблений за участі спеціалістів General Motors, адже американський автоконцерн спільно із SAIC володіє китайським брендом.

Фото: CarNewsChina

Кросовер Wuling Binguo S витриманий у новому фірмовому стилі — з плавними формами кузова, вираженим «носом» та мигдалевидними фарами. Ліхтарі з’єднали діодною смугою.

Розміри Wuling Binguo S:

довжина — 4265 мм;

ширина — 1785 мм;

висота — 1600 мм;

колісна база — 2610 мм.

У салоні Wuling Binguo S встановили вузьку цифрову панель приладів та 12,8-дюймовий тачскрін. Селектор режимів їзди помістили на кермову колонку.

Фото: CarNewsChina

Бюджетна модель непогано оснащена. Базова комплектація Wuling Binguo S включає безключовий доступ, кондиціонер, датчик світла, камеру та круїз-контроль. Топова версія додає камери кругового огляду, електропривід крісла водія та підігрів сидінь.

Фото: CarNewsChina

Китайський електромобіль Wuling Binguo S оснащений мотором на 102 к. с. і 180 Нм. Максимальна швидкість обмежена на позначці 150 км/год.

На вибір пропонують батареї ємністю 31,9 та 41,9 кВт∙год: запас ходу складає 325 і 430 км, відповідно. Швидка зарядка на 80% займає 35 хвилин.

