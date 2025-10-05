General Motors представили електрокросовер за $9000 із запасом ходу понад 400 км (фото)
Електромобіль Wuling Binguo S уже продається в Китаї за ціною від 63 800 до 79 800 юанів ($9000 — 11 300). Бюджетний електрокросовер від General Motors непогано оснащений та здатен проїхати до 430 км без підзарядки.
Про це повідомляється на сайті CarNewsChina.
Як і всі Wuling, електрокар Binguo S розроблений за участі спеціалістів General Motors, адже американський автоконцерн спільно із SAIC володіє китайським брендом.
Кросовер Wuling Binguo S витриманий у новому фірмовому стилі — з плавними формами кузова, вираженим «носом» та мигдалевидними фарами. Ліхтарі з’єднали діодною смугою.
Розміри Wuling Binguo S:
- довжина — 4265 мм;
- ширина — 1785 мм;
- висота — 1600 мм;
- колісна база — 2610 мм.
У салоні Wuling Binguo S встановили вузьку цифрову панель приладів та 12,8-дюймовий тачскрін. Селектор режимів їзди помістили на кермову колонку.
Бюджетна модель непогано оснащена. Базова комплектація Wuling Binguo S включає безключовий доступ, кондиціонер, датчик світла, камеру та круїз-контроль. Топова версія додає камери кругового огляду, електропривід крісла водія та підігрів сидінь.
Китайський електромобіль Wuling Binguo S оснащений мотором на 102 к. с. і 180 Нм. Максимальна швидкість обмежена на позначці 150 км/год.
На вибір пропонують батареї ємністю 31,9 та 41,9 кВт∙год: запас ходу складає 325 і 430 км, відповідно. Швидка зарядка на 80% займає 35 хвилин.
