Adobe представить одну з найпопулярніших програм на iPhone

Технології&Авто
19
Вперше Adobe випускає мобільну версію свого популярного відеоредактора Premiere для iPhone. Раніше програма була доступна лише для настільних пристроїв і вважалася одним із ключових інструментів для професійного відеомонтажу поряд із Final Cut Pro та DaVinci Resolve. Тепер користувачі смартфонів зможуть працювати з розширеним функціоналом у мобільному форматі.
Про це повідомляє Bloomberg.

Що відомо про Premiere для iPhone

Застосунок буде безкоштовним для базового редагування та не вимагатиме підписки.
Водночас передбачена оплата за кредити, які відкривають доступ до інструментів штучного інтелекту. Серед них — генеративне відео, наклейки, зображення та звукові ефекти.
Також програма підтримує ШІ-функції для покращення мови, автоматичного створення субтитрів і видалення фону.
У компанії підкреслюють, що не використовують контент користувачів для навчання своїх моделей.
Запуск Premiere на iPhone фактично замінює спрощений застосунок Premiere Rush, який зникне з Google Play.
Це означає, що користувачі Android наразі залишаються без мобільного відеоредактора Adobe, але компанія обіцяє майбутню бета-версію для цієї операційної системи.
Попри розширені можливості, мобільна версія не містить усього набору функцій, доступних у Premiere Pro для ПК.
Власники підписки зможуть переносити свої проєкти з телефону на комп’ютер для більш глибокої роботи.
За матеріалами:
speka.media
