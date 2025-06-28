Adobe випустила новий застосунок для фото на iPhone, який працює як професійна камера — Finance.ua
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Adobe випустила новий застосунок для фото на iPhone, який працює як професійна камера

Технології&Авто
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Adobe випустила новий застосунок для фото на iPhone, який працює як професійна камера
Adobe випустила новий застосунок для фото на iPhone, який працює як професійна камера
Adobe випустила новий безкоштовний застосунок для iPhone під назвою Project Indigo. Він дозволяє робити фотографії дуже високої якості, як на професійний фотоапарат.
Про це пише The Verge.

Як працює застосунок Project Indigo

Project Indigo працює на iPhone 12 Pro, 13 Pro, 14 і всіх новіших моделях.
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Щоб користуватись застосунком, не потрібно створювати обліковий запис Adobe. Застосунок можна просто завантажити в App Store.
Замість одного знімка Project Indigo робить серію фото і поєднує їх в одне. Такий знімок виходить чіткішим і кращим за якістю.
Фото, зроблені у застосунку, виглядають як з дзеркальної камери.
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Project Indigo дозволяє вручну налаштовувати фокус, витримку і баланс білого.
Розробники вже працюють над функцією, яка дозволить прибирати віддзеркалення зі знімків.
У майбутньому з’явиться портретний режим, можливість знімати відео і версія для Android.
За матеріалами:
speka.media
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