Adobe випустив додаток для створення відео та зображень на основі ШІ — Finance.ua
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Adobe випустив додаток для створення відео та зображень на основі ШІ

Технології&Авто
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Adobe випустив додаток для створення відео та зображень на основі ШІ
Adobe випустив додаток для створення відео та зображень на основі ШІ
Компанія Adobe Inc. випустила окремий мобільний додаток Firefly для Android та iOS для створення та редагування зображень на основі штучного інтелекту.
Про це повідомляє Bloomberg.
Новий додаток пропонує такі можливості, як генеративна заливка, генеративне розширення, перетворення тексту в зображення та у відео, перетворення зображення у відео.
Інструмент генеративної заливки дозволяє легко видалити зайві елементи з фотографії — або додати до зображення щось, чого там не було. Генеративне розширення використовує штучний інтелект для розширення фотографії, щоб вона краще відповідала різним співвідношенням сторін, що може бути корисним для публікацій у соціальних мережах.
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Згенеровані відео тривають п’ять секунд.
Цей процес створення на основі тексту нагадує аналогічні пропозиції від OpenAI Inc., Google Alphabet Inc. та Meta Platforms Inc.
Ці функції вже давно вплетені в творчий набір програмного забезпечення Adobe, який включає Photoshop і Lightroom, але спеціальний додаток Firefly виводить їх на перший план і дозволяє користувачам експериментувати з інструментами ШІ за допомогою більш спрощеного інтерфейсу.
Контент, створений за допомогою програми Firefly, синхронізується з обліковим записом користувача Creative Cloud, що дозволяє продовжити редагування на комп’ютері.
За матеріалами:
Укрінформ
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