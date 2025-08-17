Які автівки найпопулярніші серед автомобільних крадіїв — Finance.ua

Які автівки найпопулярніші серед автомобільних крадіїв
Якщо боїтеся автомобільних злодіїв, то зверніть увагу на електрокари — нове дослідження показує, що вони зовсім не приваблюють крадіїв. Якщо ж ви любите ревіння двигуна маслкара, то вам доведеться краще потурбуватися про безпеку, тому що тут грабіжники повз не проходять.
Про це пише Carscoops.
Дослідження зібрало дані лише зі США, але у списках є й моделі, які популярні по всьому світу.
Найбільш популярні автівки серед крадіїв
Що ж до найбільш ласого автомобіля для викрадачів у США — це Camaro ZL1, який у 39 разів частіше викрадають, ніж середньостатистичний автомобіль у США.
Взагалі крадії дуже люблять продукцію GM, аж 9 автомобілів якої потрапили у двадцятку моделей, які викрадають найчастіше.
Цікаво, що минулого року в ТОПі були автівки Hyundai та Kia через сумнозвісну проблему з безпекою, але корейці усунули її за допомогою оновлення і тепер у двадцятці найгірших жодного їх автомобіля.
20 найпопулярніших автомобілів серед крадіїв
- Chevrolet Camaro ZL1
- Acura TLX 4WD
- Chevrolet Camaro
- GMC Sierra 2500 crew cab 4WD
- Acura TLX 2WD
- GMC Sierra 3500 crew cab 4WD
- Chevrolet Silverado 3500 crew cab 4WD
- Dodge Durango 4WD
- Land Rover Range Rover
- Ram 1500 crew cab short-wheelbase 4WD
- Chevrolet Silverado 2500 crew cab 4WD
- Ram 3500 crew cab long-wheelbase 4WD
- Honda CR-V hybrid
- GMC Sierra 1500 crew cab 2WD
- Dodge Durango 2WD
- GMC Sierra 1500 crew cab 4WD
- BMW X7
- Mercedes-Benz S-Class
- Jeep Gladiator crew cab
Які автівки викрадають найрідше
Найменш популярними серед автомобільних крадіїв є моделі Tesla.
Model 3, наприклад, викрадають у 100 разів рідше, ніж середньостатистичний автомобіль у США.
Загалом у 20 найменш популярних автомобілів серед злодіїв розмістились 8 електромобілів та чотири гібриди, що показує, що грабіжникам більше довподоби традиційні ДВЗ.
20 найменш популярних автомобілів серед крадіїв
- Tesla Model 3 4WD
- Tesla Model Y 4WD
- Tesla Model 3 2WD
- Toyota RAV4 Prime
- Tesla Model S
- Volvo XC90
- Volvo XC40 4WD
- Ford Mustang Mach-E
- Volkswagen ID.4
- Subaru Crosstrek
- Lexus NX 350
- Ford Explorer
- Infiniti QX60
- Kia EV6
- BMW iX
- Mini Cooper
- Toyota Venza hybrid
- Mercedes-Benz GLC
- Volvo XC90 PHEV
- Hyundai Elantra hybrid
