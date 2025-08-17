Які автівки найпопулярніші серед автомобільних крадіїв — Finance.ua

Які автівки найпопулярніші серед автомобільних крадіїв Сьогодні 05:11 — Технології&Авто

Які автівки найпопулярніші серед автомобільних крадіїв

Якщо боїтеся автомобільних злодіїв, то зверніть увагу на електрокари — нове дослідження показує, що вони зовсім не приваблюють крадіїв. Якщо ж ви любите ревіння двигуна маслкара, то вам доведеться краще потурбуватися про безпеку, тому що тут грабіжники повз не проходять.

Про це пише Carscoops.

Дослідження зібрало дані лише зі США, але у списках є й моделі, які популярні по всьому світу.

Найбільш популярні автівки серед крадіїв

Що ж до найбільш ласого автомобіля для викрадачів у США — це Camaro ZL1, який у 39 разів частіше викрадають, ніж середньостатистичний автомобіль у США.

Взагалі крадії дуже люблять продукцію GM, аж 9 автомобілів якої потрапили у двадцятку моделей, які викрадають найчастіше.

Цікаво, що минулого року в ТОПі були автівки Hyundai та Kia через сумнозвісну проблему з безпекою, але корейці усунули її за допомогою оновлення і тепер у двадцятці найгірших жодного їх автомобіля.

20 найпопулярніших автомобілів серед крадіїв

Chevrolet Camaro ZL1 Acura TLX 4WD Chevrolet Camaro GMC Sierra 2500 crew cab 4WD Acura TLX 2WD GMC Sierra 3500 crew cab 4WD Chevrolet Silverado 3500 crew cab 4WD Dodge Durango 4WD Land Rover Range Rover Ram 1500 crew cab short-wheelbase 4WD Chevrolet Silverado 2500 crew cab 4WD Ram 3500 crew cab long-wheelbase 4WD Honda CR-V hybrid GMC Sierra 1500 crew cab 2WD Dodge Durango 2WD GMC Sierra 1500 crew cab 4WD BMW X7 Mercedes-Benz S-Class Jeep Gladiator crew cab

Які автівки викрадають найрідше

Найменш популярними серед автомобільних крадіїв є моделі Tesla.

Model 3, наприклад, викрадають у 100 разів рідше, ніж середньостатистичний автомобіль у США.

Загалом у 20 найменш популярних автомобілів серед злодіїв розмістились 8 електромобілів та чотири гібриди, що показує, що грабіжникам більше довподоби традиційні ДВЗ.

20 найменш популярних автомобілів серед крадіїв

Tesla Model 3 4WD Tesla Model Y 4WD Tesla Model 3 2WD Toyota RAV4 Prime Tesla Model S Volvo XC90 Volvo XC40 4WD Ford Mustang Mach-E Volkswagen ID.4 Subaru Crosstrek Lexus NX 350 Ford Explorer Infiniti QX60 Kia EV6 BMW iX Mini Cooper Toyota Venza hybrid Mercedes-Benz GLC Volvo XC90 PHEV Hyundai Elantra hybrid

