Які марки авто найчастіше викрадають зловмисники (таблиця) — Finance.ua
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Які марки авто найчастіше викрадають зловмисники (таблиця)

Технології&Авто
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Автівки крадуть з різних причин. Тому слідкуйте за оголошеннями про продаж автомобілів — цілком можливо, що ваше авто вже хтось продає.
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Якщо це дороге авто, то його можуть викрасти на замовлення, і шанси його віднайти, треба визнати чесно, невеликі.
Які марки авто найчастіше викрадають зловмисники (таблиця)
У зв’язку з війною почастішали крадіжки, про які ми вже давно забули — для розукомплектування автомобіля на запчастини. Тут шансів теж небагато, якщо машину не відшукають по гарячих слідах.
Ще один поширений різновид викрадення — для викупу. Крадії просто пропонують власнику автомобіля викупити його за відносно невеликі гроші. Поліція не радить цього робити, однак як саме вчиняти у цьому випадку — вирішувати вам. Але врахуйте, що гарантій ніхто жодних не дає — ви можете просто перерахувати гроші на вказаний рахунок і залишитися ні з чим.
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Найлегший випадок — якщо машину викрали з хуліганських мотивів — «покататися». У цьому разі її, швидше за все, просто покинуть десь на вулиці. Щоправда, вона може бути розбитою або розукомплектованою.
Читайте більше в нашій статті:

Викрали машину? Поради, що робити власнику

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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