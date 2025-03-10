Названо улюблений автомобіль викрадачів — Finance.ua

Названо улюблений автомобіль викрадачів
Toyota Land Cruiser став улюбленим автомобілем японських викрадачів. Всього за 2024 рік у японських автовласників викрали 688 таких позашляховиків, і це кожний четвертий викрадений у країні автомобіль.
Toyota Land Cruiser (включно з Prado) очолює антирейтинг автомобілів, що найчастіше викрадають в Японії, четвертий рік поспіль. Ба більше, до першої трійки списку входять ще дві моделі Toyota — це Alphard та Prius.
Слідом на четвертому і п’ятому рядках знаходиться Lexus LX та RX, за ними, на шостий — седан Crown, на сьомий і восьмий — мінівени Hiace та Velfire, на дев’ятій — Lexus LS, а замикає антирейтинг Toyota Voxy. Тобто в топ-10 викрадених в Японії входять виключно автомобілі Toyota та Lexus.
Загалом у Японії у 2024 році було викрадено 2499 автомобілів.
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