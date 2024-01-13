Які авто найчастіше викрадають у Європі — Finance.ua

Які авто найчастіше викрадають у Європі
Згідно з офіційною статистикою, у період із січня по червень 2023 року в Європі було скоєно на 8% більше викрадень, ніж за аналогічний період минулого року. Місцеве агентство carVertical провело дослідження, назвавши автомобілі, які є найбільш бажаними для викрадачів машин в ЄС.
Виявилося, що більшість з них належить марці Mercedes-Benz (14,6% від загальної кількості викрадень), за якою йде BMW з 14,4% викрадень і Audi з 10,4% викрадень.
При цьому список моделей, що найчастіше викрадають, виглядає зовсім інакше і в ньому домінують далеко не автомобілі цієї німецької трійки.
Seat Ibiza
Згідно зі звітом аналітиків, саме іспанський хетчбек Ibiza є машиною, яку найчастіше викрадають у Європі цього року.
Автомобіль виділяється на тлі конкурентів якісним інтер'єром, великим багажником об'ємом 355 літрів і непоганою динамічною поведінкою, а також є другою моделлю цього бренду, що продається, поступаючись за цим показником тільки Arona.
Seat Leon
Ще один автомобіль з лінійки Seat, який дуже цікавить «старосвітських» автовикрадачів у першій половині 2023 року, це хетчбек Leon.
5-дверцята вважається одним з еталонів у своєму класі на іспанському ринку і володіє широким списком двигунів, включаючи бензинові, дизельні та гібридні силові установки.
Volkswagen Golf
Замикає список найцікавіших для угонів серед злочинців у Європі популярний хетчбек Golf. Модель Volkswagen майже не має недоліків, через що користується в ЄС дуже високим попитом.
Гамма версій цієї моделі велика — від бензинових до електрифікованих силових установок, включаючи два гібриди, що підключаються.
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