Tesla додала «антикрадіжні» зарядні кабелі на станції Supercharging — вони фарбуватимуть обличчя злодіїв Сьогодні 06:28 — Технології&Авто

Фото: Reddit

Tesla тестує кілька креативних рішень, які допоможуть запобігти крадіжкам зарядного кабелю на станціях Supercharging. Одне з таких передбачає, що злодію в обличчя раптово спрямують заряд яскравої фарби.

Про це повідомляє Electrek

Фактично кабелі обмотують невеликими трубочками, які у випадку розрізання викинуть фарбу під тиском — і скоріш за все, просто в обличчя. Подібне оновлення помітили на Tesla Supercharger у Сіетлі, штат Вашингтон, і опублікували на Reddit.

Крадіжка кабелів стала серйозною проблемою для операторів зарядних станцій — злодії часто вирізають їх, щоб здати на метал. Оскільки Tesla є найбільшим власником станцій для зарядки електромобілів в США, то і страждає від цього частіше.

Ще один з методів боротьби з викрадачами — гравіювання напису «власність Tesla».

Just a trial. We're always exploring options. Supercharger cables will also have "Property of Tesla" engraved from our Buffalo NY factory, so recycling companies shouldn't accept them and notify us. It's a scalable, cost-effective solution that doesn't impact service operations &… pic.twitter.com/pktFK4hXcD — Max de Zegher (@MdeZegher) February 12, 2025

Технічно мідь із вигравіюваною назвою компанії приймати не мають, однак не усі дотримуються цих правил (в іншому випадку напис можуть просто розплавити паяльною лампою).

«Коли я працював в AT&T у Північній Каліфорнії, злодії купували таку ж вантажівку, що й ми, і навіть одягалися так само. Розрізали кабель, кидали його в канаву і спалювали оболонку, а потім продавали мідний кабель з гравіюванням AT&T. Вони навіть повідомляли про збій, чекали, поки його замінять, перш ніж знову вкрасти», — ділиться досвідом один з читачів сайту Electrek.

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