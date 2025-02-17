Tesla додала «антикрадіжні» зарядні кабелі на станції Supercharging — вони фарбуватимуть обличчя злодіїв — Finance.ua
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Tesla додала «антикрадіжні» зарядні кабелі на станції Supercharging — вони фарбуватимуть обличчя злодіїв

Технології&Авто
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Фото: Reddit
Фото: Reddit
Tesla тестує кілька креативних рішень, які допоможуть запобігти крадіжкам зарядного кабелю на станціях Supercharging. Одне з таких передбачає, що злодію в обличчя раптово спрямують заряд яскравої фарби.
Про це повідомляє Electrek.
Фактично кабелі обмотують невеликими трубочками, які у випадку розрізання викинуть фарбу під тиском — і скоріш за все, просто в обличчя. Подібне оновлення помітили на Tesla Supercharger у Сіетлі, штат Вашингтон, і опублікували на Reddit.
Крадіжка кабелів стала серйозною проблемою для операторів зарядних станцій — злодії часто вирізають їх, щоб здати на метал. Оскільки Tesla є найбільшим власником станцій для зарядки електромобілів в США, то і страждає від цього частіше.
Ще один з методів боротьби з викрадачами — гравіювання напису «власність Tesla».
Технічно мідь із вигравіюваною назвою компанії приймати не мають, однак не усі дотримуються цих правил (в іншому випадку напис можуть просто розплавити паяльною лампою).
«Коли я працював в AT&T у Північній Каліфорнії, злодії купували таку ж вантажівку, що й ми, і навіть одягалися так само. Розрізали кабель, кидали його в канаву і спалювали оболонку, а потім продавали мідний кабель з гравіюванням AT&T. Вони навіть повідомляли про збій, чекали, поки його замінять, перш ніж знову вкрасти», — ділиться досвідом один з читачів сайту Electrek.
За матеріалами:
ITC.ua
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