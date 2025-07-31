Adobe запустила три нові ШІ-функції в Photoshop — Finance.ua

Adobe запустила три нові ШІ-функції в Photoshop Сьогодні 01:23 — Технології&Авто

Adobe запустила три нові ШІ-функції в Photoshop

Компанія Adobe запускає три революційні функції редагування зображень на базі штучного інтелекту, які можуть назавжди змінити роботу мільйонів креаторів по всьому світу. Нові інструменти вже тестують професійні фотографи та дизайнери, і результати вражають навіть скептиків.

За останні два роки ринок AI-інструментів для обробки зображень виріс на 340%. Adobe не залишається осторонь цієї гонки технологій.

Найяскравішою новинкою стала функція Generative Upscale, яка збільшує зображення до 8 мегапікселів без втрати якості. Технологія особливо корисна для реставрації старих фотографій та підготовки матеріалів для друку. Раніше дизайнери витрачали години на ручне відновлення деталей зображень.

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Друга функція, Harmonize, вирішує одну з найскладніших задач графічного дизайну. Коли ви додаєте новий об’єкт до існуючого зображення, штучний інтелект автоматично налаштовує освітлення, тіні та кольори. Результат виглядає природно, ніби об’єкт завжди був частиною сцени.

Покращений інструмент видалення об’єктів тепер працює значно точніше. Замість того, щоб аналізувати всю сцену, алгоритм фокусується виключно на видаленні конкретного елемента.

Усі нововведення базуються на моделях Adobe Firefly, які компанія розвиває з 2023 року. Під час демонстрації директор з управління продуктами Джоел Баер показав, як попередня версія інструменту видалення створювала зелену пляму замість миски з соусом. Нова версія впоралася з завданням бездоганно.

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Photoshop контролює понад 90% ринку професійного редагування зображень. Конкуренція з боку інших ШІ-платформ змушує Adobe постійно вдосконалювати свої рішення.

Шамбхаві Кадам, старший директор з управління продуктами, зазначила, що команда спілкувалася з фотографами та креаторами контенту, щоб зрозуміти їхні основні проблеми. Нові функції мають заощадити час та усунути тертя в робочих процесах.

Усі три функції доступні в бета-версії для настільних та веб-версій Photoshop. Harmonize також працює в новому додатку для iOS через програму раннього доступу. Це означає, що професійне редагування зображень стає доступнішим не лише на робочих станціях, а й на мобільних пристроях.

Експерти прогнозують, що до 2026 року AI-інструменти будуть використовувати 85% креативних професіоналів. Adobe робить серйозну ставку на те, щоб залишитися лідером цієї революції.

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