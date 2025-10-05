0 800 307 555
Експерти назвали найнадійніші машини з пробігом

Технології&Авто
Усі покупці постійно шукають ідеальні машини на вторинному ринку. Вибір великий, і пропозицій дійсно багато. Але серед усіх моделей вживаних автомобілів потрібно знайти найнадійніші.
В Auto Bild склали список з 12 популярних автомобілів, які можна недорого купити на вторинному ринку. Це відомі автомобілі від великих виробників. До того ж усі варіанти дуже надійні.
Зазначається, що список склали з урахуванням пробігу. Всі ці автомобілі здатні служити новому власнику далі навіть після пробігу в 200 000 км.
Найнадійніші машини з пробігом:
  • BMW G20 (БМВ 3 серії);
  • Mercedes W 176 (Мерседес А-клас);
  • Mercedes W 212 (Мерседес Е-клас);
  • Mercedes W 447 (Мерседес В-клас);
  • Toyota Prius 3 покоління;
  • Toyota Avensis T25 (2 покоління);
  • Tesla Model S;
  • Volvo XC90 1 покоління;
  • VW Passat B8;
  • VW Touareg Typ 7P (2 покоління);
  • Toyota Land Cruiser J15 (Тойота Прадо 150);
  • Lexus GS 450h (3 покоління).
За матеріалами:
Обозреватель
Авто
