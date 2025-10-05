Експерти назвали найнадійніші машини з пробігом 05.10.2025, 01:20 — Технології&Авто

Експерти назвали найнадійніші машини з пробігом

Усі покупці постійно шукають ідеальні машини на вторинному ринку. Вибір великий, і пропозицій дійсно багато. Але серед усіх моделей вживаних автомобілів потрібно знайти найнадійніші.

В Auto Bild склали список з 12 популярних автомобілів, які можна недорого купити на вторинному ринку. Це відомі автомобілі від великих виробників. До того ж усі варіанти дуже надійні.

Зазначається, що список склали з урахуванням пробігу. Всі ці автомобілі здатні служити новому власнику далі навіть після пробігу в 200 000 км.

Найнадійніші машини з пробігом:

BMW G20 (БМВ 3 серії);

Mercedes W 176 (Мерседес А-клас);

Mercedes W 212 (Мерседес Е-клас);

Mercedes W 447 (Мерседес В-клас);

Toyota Prius 3 покоління;

Toyota Avensis T25 (2 покоління);

Tesla Model S;

Volvo XC90 1 покоління;

VW Passat B8;

VW Touareg Typ 7P (2 покоління);

Toyota Land Cruiser J15 (Тойота Прадо 150);

Lexus GS 450h (3 покоління).

