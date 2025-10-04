Instagram тестує новий інтерфейс із пріоритетом на Reels

0 800 307 555
укр
Технології&Авто
22
Instagram розпочав тестування нового інтерфейсу, де головною сторінкою додатка стає вкладка Reels. Першими зміни отримали користувачі в Індії та Південній Кореї.
Про це пише TechCrunch.

Що змінилося

У новому дизайні Stories залишаються у верхній частині екрана, але кнопка для повідомлень переноситься на центральну панель навігації.
Вкладка Reels займає друге місце, а поруч із нею з’являється вкладка Following з трьома опціями відображення стрічки: All (рекомендовані пости та Reels від підписаних акаунтів), Friends (контент від друзів) і Latest (найновіші публікації). Перемикання між вкладками здійснюється свайпами.
Meta повідомила, що наразі редизайн тестується обмеженим колом користувачів, але з часом він може стати доступним глобально.
До речі, за даними компанії, Instagram перетнув позначку у 3 млрд активних користувачів на місяць, а значну частину зростання забезпечує саме формат коротких відео, які щодня пересилають 4,5 млрд разів у різних сервісах Meta.
За матеріалами:
mezha.media
