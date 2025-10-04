ТОП-10 найкращих електромобілів 2025 року Сьогодні 07:02 — Технології&Авто

У наш час більшість відомих автовиробників випускають власні електромобілі. Через це багатьом потенційним покупцям важко визначитися, на яку модель варто звернути увагу.

В Autocar назвали 10 найкращих електромобілів 2025 року. За словами експертів, ці моделі перевершують усіх своїх конкурентів.

Kia EV3 визнали найкращим електромобілем 2025 року. Це компактний електричний кросовер, який випускається з 2024 року.

Експерти заявили, що Kia EV3 має великий запас ходу для свого сегмента, а також дуже зручну інформаційно-розважальну систему. Іншою перевагою моделі назвали просторий інтер’єр і місткий багажник.

«Хоча EV3 і не є гейм-чейнджером, як може здатися на перший погляд, він все ж є значним досягненням і робить цей клас автомобілів трохи більш конкурентоспроможним», — розповів дорожній тестер Autocar Ілля Верпрает.

ТОП-10 найкращих електромобілів 2025 року:

Kia EV3 Hyundai Ioniq 5 N Cupra Born Renault 5 EV Volkswagen ID.7 Porsche Taycan Rolls-Royce Spectre Tesla Model 3 BMW i7 Skoda Elroq

