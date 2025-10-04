0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ТОП-10 найкращих електромобілів 2025 року

Технології&Авто
58
ТОП-10 найкращих електромобілів 2025 року
ТОП-10 найкращих електромобілів 2025 року
У наш час більшість відомих автовиробників випускають власні електромобілі. Через це багатьом потенційним покупцям важко визначитися, на яку модель варто звернути увагу.
В Autocar назвали 10 найкращих електромобілів 2025 року. За словами експертів, ці моделі перевершують усіх своїх конкурентів.
Kia EV3 визнали найкращим електромобілем 2025 року. Це компактний електричний кросовер, який випускається з 2024 року.
Експерти заявили, що Kia EV3 має великий запас ходу для свого сегмента, а також дуже зручну інформаційно-розважальну систему. Іншою перевагою моделі назвали просторий інтер’єр і місткий багажник.
«Хоча EV3 і не є гейм-чейнджером, як може здатися на перший погляд, він все ж є значним досягненням і робить цей клас автомобілів трохи більш конкурентоспроможним», — розповів дорожній тестер Autocar Ілля Верпрает.
ТОП-10 найкращих електромобілів 2025 року:
  1. Kia EV3
  2. Hyundai Ioniq 5 N
  3. Cupra Born
  4. Renault 5 EV
  5. Volkswagen ID.7
  6. Porsche Taycan
  7. Rolls-Royce Spectre
  8. Tesla Model 3
  9. BMW i7
  10. Skoda Elroq
За матеріалами:
УНІАН
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems