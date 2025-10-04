ТОП-10 найкращих електромобілів 2025 року
У наш час більшість відомих автовиробників випускають власні електромобілі. Через це багатьом потенційним покупцям важко визначитися, на яку модель варто звернути увагу.
В Autocar назвали 10 найкращих електромобілів 2025 року. За словами експертів, ці моделі перевершують усіх своїх конкурентів.
Kia EV3 визнали найкращим електромобілем 2025 року. Це компактний електричний кросовер, який випускається з 2024 року.
Експерти заявили, що Kia EV3 має великий запас ходу для свого сегмента, а також дуже зручну інформаційно-розважальну систему. Іншою перевагою моделі назвали просторий інтер’єр і місткий багажник.
«Хоча EV3 і не є гейм-чейнджером, як може здатися на перший погляд, він все ж є значним досягненням і робить цей клас автомобілів трохи більш конкурентоспроможним», — розповів дорожній тестер Autocar Ілля Верпрает.
ТОП-10 найкращих електромобілів 2025 року:
- Kia EV3
- Hyundai Ioniq 5 N
- Cupra Born
- Renault 5 EV
- Volkswagen ID.7
- Porsche Taycan
- Rolls-Royce Spectre
- Tesla Model 3
- BMW i7
- Skoda Elroq
Поділитися новиною
Також за темою
ТОП-10 найкращих електромобілів 2025 року
Instagram тестує новий інтерфейс із пріоритетом на Reels
Realme випустив новий смартгодинник: особливості моделі (фото)
Порівняння iPhone 17 Air та Pro: експерти відповіли, яку модель обрати
У продаж надійшов новий Volvo XC70 2025 (фото)
Meta запускає платні версії Facebook та Instagram у Великій Британії