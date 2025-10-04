У продаж надійшов новий Volvo XC70 2025 (фото) Сьогодні 03:15 — Технології&Авто

У продаж надійшов новий Volvo XC70 2025 (фото), Фото: Volvo

Volvo XC70 четвертого покоління почали продавати в Китаї. Регулярна ціна становить від 416 900 до 496 900 юанів ($57 300 — 68 400), проте першу партію авто запропонували за ціною від 269 900 до 349 900 юанів ($37 000 — 48 200).

Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Новий Volvo XC70 зазнав кардинальних змін, адже тепер це не універсал підвищеної прохідності, а сімейний кросовер.

Шведський автовиробник відмовляється від універсалів. Гранчастий дизайн із тоненькими Т-подібними фарами витриманий у дусі старшого брата Volvo EX90.

Фото: Volvo

Габарити Volvo XC70 2025:

довжина — 4815 мм;

ширина — 1890 мм;

висота — 1650 мм;

колісна база — 2895 мм.

У салоні встановили двоспицеве кермо, цифрову панель приладів та великий 15,6-дюймовий тачскрін. Також є проєкція на лобове скло.

Фото: Volvo

Дорожчі версії отримали панорамний дах, електропривід сидінь, систему навпівавтономного руху та акустику Harman Kardon із 23 динаміками.

Кросовер Volvo XC70 пропонують у плагін-гібридних версіях із 1,5-літровим бензиновим турбомотором. Потужність передньопривідного варіант становить 318 к. с., а повнопривідного — 460 к. с. В останньому випадку розгін до 100 км/год займає 5,3 с, а максимальна швидкість обмежена на 180 км/год.

Фото: Volvo

Середня витрата пального становить 5,8−6,5 л/100 км. На вибір пропонують батареї ємністю 21,2 та 39,6 кВт∙год: запас ходу в електричному режимі становить 116 і 212 км, відповідно. Загалом на бензині та електротязі кросовер здатен подолати понад 1200 км. Швидка зарядка на 80% займає 23 хвилини.

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.